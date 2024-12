Fürstentum Liechtenstein

Umweltkalender 2025 zum Thema Biodiversität

Vaduz (ots)

Was ist Biodiversität? Dieser Frage ist der Umweltkalender 2025 gewidmet. Er trägt die Handschrift von 10 Schülerinnen und Schülern des Freiwilligen 10. Schuljahres in Vaduz, die sich unter der Leitung von Fachlehrer Corsin Niggli im Sommer 2024 im Rahmen der Gestaltung des Umweltkalenders mit den vielfältigen Fragen zum Thema Biodiversität auseinandergesetzt haben. Begleitet werden die Bilder von kurzen Hintergrundinformationen zu verschiedenen Aspekten der Biodiversität. Dies ist im Sinne des von der Regierung im November 2024 verabschiedeten Aktionsplans Biodiversität 2030+. Mit diesem will Liechtenstein Massnahmen zum Erhalt und zur Förderung der biologischen Vielfalt umsetzen und damit einen Beitrag zur Einhaltung der Ziele der Biodiversitätskonvention leisten. Dazu gehört u.a. die Sensibilisierung der Bevölkerung für Biodiversitätsanliegen.

Das Amt für Umwelt koordiniert den Umweltkalender seit 40 Jahren. Der Umweltkalender ist Teil der Öffentlichkeitsarbeit im Umweltbereich und leistet durch die Mitarbeit von Schülerinnen und Schülern einen wichtigen Beitrag zur Umwelterziehung.

Wie die letzten Ausgaben der Vorjahre beinhaltet der Umweltkalender auch 2025 Angaben zum Liechtensteiner Jahreslauf im Kalendarium und viele wichtige Informationen zum Thema Abfallvermeidung und Recycling. Der Veranstaltungskalender ist in gesammelter Form im hinteren Teil des Kalenders zu finden.

Der Umweltkalender 2025 liegt ab sofort in den Postämtern und Gemeindekanzleien sowie im Amt für Umwelt zur freien Mitnahme auf.