Fürstentum Liechtenstein

Ehrung von Jugend und Sport (J+S) Jubilaren

Vaduz (ots)

Mehrere Tausend junge Menschen werden allein in Liechtenstein jährlich über das J+S Programm für Sport und Bewegung animiert. Das Herzstück von J+S sind die ausgebildeten Leiterpersonen, die eine entsprechende Qualität in den Sportangeboten sicherstellen.

Beim 50-jährigen J+S Jubiläum 2022 konnten erstmalig in Liechtenstein Personen dafür ausgezeichnet werden, die sie sich über viele Jahre für dieses wertvolle Programm engagieren. Am 25. Oktober 2024 ehrte Sportministerin Dominique Hasler aus Anlass des 10- resp. 20jährigen Jubiläums weitere zehn langjährig für das J+S Programm tätige Leiter in der Weinlaube in Schellenberg und bedankte sich für den ehrenamtlichen Einsatz zum Wohle des Sports in Liechtenstein. Die Leiterpersonen stehen wöchentlich mehrere Stunden auf dem Fussballplatz, Tennisplatz, der Leichtathletikanlage, in der Turnhalle und auf der Skipiste oder sind mit den Kindern mit dem Rad auf der Strasse oder im Wald unterwegs. Die Ehrung von J+S Jubilaren wird als Wertschätzung auch in Zukunft mit einem offiziellen Anlass fortgeführt.

Dominique Hasler betonte den hohen Stellenwert der ehrenamtlichen Leitertätigkeit. Die Leiterinnen und Leiter fördern durch ihr Engagement junge Menschen und motivieren sie dazu Sport zu treiben. Ein spezielles Dankeschön gilt allen Personen, die das J+S Programm seit Jahren mitbegleiten und sich für Kinder und Jugendliche im Sport engagieren.