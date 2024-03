"Kein Täter werden" - Weiterbildung zum Thema Pädosexualität für Fachpersonen

Vaduz (ots) - Aussenministerin Dominique Hasler weilte vom 11. bis 13. März in New York und Washington. Sie sprach u.a. vor dem Sicherheitsrat über weitere Reformschritte in Anlehnung an die Veto Initiative, um sicherzustellen, dass der Rat seiner Rolle für die Wahrung von Frieden und Sicherheit nachkommt. Auch vertrat sie Liechtenstein an der 68. Session der ...

mehr