Fürstentum Liechtenstein

Veranstaltung zum Internationalen Tag der Frau am 8. März im SAL in Schaan

Vaduz (ots)

Die Veranstaltung zum diesjährigen Frauentag bildet den Auftakt zum Jubiläumsjahr "40 Jahre Frauenstimmrecht". An diesem Abend stehen ab 18.30 Uhr im SAL in Schaan Kreativität, Theater, Musik und gemeinsames Feiern im Vordergrund.

"Es stimmte etwas nicht"

Vor 40 Jahren führte Liechtenstein das Stimmrecht für Frauen ein. Was heute eine Selbstverständlichkeit ist, löste noch vor vier Jahrzehnten hitzige Debatten und erbitterte Kämpfe aus. "... - Er stimmt - Sie stimmt nicht - Es stimmt etwas nicht" lautete ein Slogan bei der ersten Abstimmung der stimmberechtigten Männer 1971. Das Stimmrecht für Frauen fand damals keine Mehrheit. Erst 13 Jahre später, nachdem Liechtenstein unter anderem die Europäische Menschenrechtskonvention unterzeichnet hatte, wurde 1984 das Stimmrecht der Frauen angenommen.

Rück- und Ausblick im 2024

Um auf die historischen Ereignisse zur Einführung des Frauenstimmrechts und zur Entwicklung der Gleichstellung aufmerksam zu machen, werden 2024 verschiedene Veranstaltungen und Aktivitäten stattfinden. Den Auftakt macht neben der Veranstaltung zum Internationalen Tag der Frau am 8. März das Kabarett "Stimmt! - Herstory. Die Irren sind männlich" am 13. März im Schlösslekeller Vaduz. Von Anfang Juli 2024 bis Ende Januar 2025 wird im Liechtensteinischen Landesmuseum die Sonderausstellung "Von der halben zur ganzen Demokratie. 40 Jahre Frauenstimmrecht in Liechtenstein" gezeigt, begleitet von Rahmenveranstaltungen und einem Bildungsprogramm.

"Bis es stimmt!"

Gleichstellungsarbeit ist weiterhin nötig: "Bis es stimmt!". So lautet auch das Motto des Improvisationstheaters der Kreativ Akademie Liechtenstein, das nach der offiziellen Begrüssung durch Regierungsrat Manuel Frick eine Theater-Show entstehen lässt. Das junge Ensemble bestehend aus Amélie Biedermann, Coralie Kerhart, Julia van Steijn und Juliana Beck nimmt in der Interaktion mit dem Publikum Impulse für ihr Spiel auf.

Konzert zum Ausklang

Nach einer Pause mit Apéro riche (und Büchertisch) spielt ab 20.30 Uhr die Band "Les Reines Prochaines" auf. Mit neuen Songs und performativen Beiträgen locken Fränzi Madörin, Muda Mathis und Sus Zwick mit Schalk in philosophische Untiefen, zu rubinroten Gedanken und tiefgründigen Gefühlen.

Der Anlass ist öffentlich. Anmeldungen werden bis zum 1. März 2024 unter info.cg@llv.li oder 236 60 60 entgegengenommen.

Der Flyer mit Programm ist unter www.asd.llv.li in der Rubrik Chancengleichheit zu finden.