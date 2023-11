CCTV+: Globale Talente glänzen in Kunming: Gewinner des 16. chinesischen Bridge-Sprachwettbewerbs für ausländische Studenten gekrönt

Peking (ots/PRNewswire) - Peng Liyuan, die Ehefrau des chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping, traf am Donnerstag die indonesische First Lady Iriana Joko Widodo in Chengdu, der Hauptstadt der südwestchinesischen Provinz Sichuan. Die indonesische First Lady begleitet den indonesischen Präsidenten Joko Widodo, der an der Eröffnungszeremonie der 31. Sommerausgabe der FISU World University Games teilnimmt und China ...

mehr