Sonderbriefmarke zum Vorsitz Liechtensteins im Ministerkomitee des Europarats

Im Zusammenhang mit dem anstehenden liechtensteinischen Vorsitz im Ministerkomitee des Europarats fand am Montag, 13. November 2023 ein Anlass zur Vorstellung der Sonderbriefmarke im Liechtensteinischen Landesmuseum in Vaduz statt.

Aussenministerin Dominique Hasler bedankte sich bei der Philatelie Liechtenstein. Die Briefmarke widerspiegelt die verantwortungsvolle Aufgabe Liechtensteins in einer geopolitisch sehr herausfordernden Zeit. Die Sonderbriefmarke wurde im Anschluss durch die Philatelie Liechtenstein, vertreten durch Christine Böhmwalder, sowie die Grafikerin Fabienne Dosch enthüllt und deren Entstehung und Herleitung genauer erläutert.

Die Sonderbriefmarke ist die sinnbildliche Darstellung Liechtensteins als Leader im Zentrum umgeben von 45 Punkten, welche die anderen Mitgliedsstaaten des Europarats symbolisieren und so angeordnet sind, dass sie an den Saal des Ministerkomitees erinnern. Als Einheit bildet die Grafik auch ein Auge mit Liechtenstein als Pupille - wachsam und den Blick in die Zukunft gerichtet. In Zusammenarbeit mit der Philatelie Liechtenstein entstand die Idee, den Vorsitz Liechtensteins im Ministerkomitee des Europarats auch auf diesem Weg zu würdigen. Auch im Rahmen des letzten liechtensteinischen Vorsitzes im Ministerkomitee im Jahr 2001 wurde eine Sonderbriefmarke gestaltet und veröffentlicht.

Den Abschluss des Anlasses machte Botschafter Domenik Wanger mit einem Ausblick auf den bevorstehenden Vorsitz und die damit verbundene Arbeit seines Teams in Strassburg.