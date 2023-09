Digital Festival / MCH Group

Digital Festival 2023: Die zukunftsträchtigste Community kommt wieder während 3 Tagen in Zürich zusammen

Das Digital Festival 2023, der grösste Technologie-Event seiner Art in der Schweiz, öffnet im neuen Format vom 15. bis 17. September seine Tore für Technologiebegeisterte, Innovatoren und Unternehmen aus aller Welt. Das Festival bietet eine einzigartige Plattform, um die neuesten Entwicklungen, Trends und Ideen der digitalen Welt zu erkunden und ist somit der Hotspot für digitale Innovationen.

Das Digital Festival 2023 verwandelt die Halle 550 in Zürich-Oerlikon in ein pulsierendes Zentrum für Innovation und Technologie. Die Veranstaltung verspricht spannende Einblicke in die Zukunft der Digitalisierung und bringt die wichtigsten Akteure und Vordenkerinnen der Branche zusammen. Zahlreiche Networking-Events bieten Fachleuten, Unternehmen und Investoren vielversprechende Möglichkeiten wertvolle Kontakte zu knüpfen. Ob Hackerin, Manager, Wissenschaftler, Programmiererin oder CEO - das Festival vereint Hierarchien, Funktionen und Industrien an einem Ort, schlägt Brücken zur breiten Öffentlichkeit am Public Day und schafft während drei Tagen die relevanteste, interdisziplinärste und zukunftsträchtigste Community der Schweiz. "Im Herzen der Digitalisierung liegt nicht nur die Technologie, sondern die unendliche Kapazität des menschlichen Geistes, Neues zu erschaffen und Grenzen zu überwinden. Beim Digital Festival & HackZurich entfachen wir die Funken der Neugier und formen gemeinsam die digitale Zukunft", sagt Ralph Roos, Head of Digital Festival & HackZurich

Zukunftsweisende Panels und Talks

Internationale Expertinnen, Innovatoren und Visionäre teilen ihre Erfahrungen und Erkenntnisse in inspirierenden Panels und Talks. Themen wie Künstliche Intelligenz, Blockchain, Cybersecurity, Nachhaltige Technologie und die Zukunft der Arbeit stehen im Fokus. Damir Bogdan, Quantum Basel wird gemeinsam mit Dr. Cornelius Hempel, der ETH Zürich, und weiteren Experten das Potenzial und die Herausforderungen von Quantum Computing diskutieren. Fabienne Lorenz, Girls in Tech, spricht in einer Panel Diskussion über den Fachkräftemangel und Daniel Walther, The Swatch Group, über die Dringlichkeit von Cybersecurity.

Innovative Experiences - Technologie hautnah erleben

Der Expo-Bereich des Festivals bietet Unternehmen, Start-ups und Technologieanbietern die Möglichkeit, ihre neuesten Innovationen, Lösungen und Engagements einem breiten Publikum vorzustellen. Besuchende haben die Gelegenheit, an den Booths von GObugfree, der Hochschule Luzern oder Textshuttle, interaktive Demos zu erleben und weiter in die Digitalisierung einzutauchen.

Vertiefende Workshops und Masterclasses

Teilnehmende können ihre Fähigkeiten an praktischen Workshops und fokussierten Masterclasses erweitern und sich in verschiedenen Technologiebereichen weiterbilden. Von Blockchain-Anwendungen bis hin zu Künstlicher Intelligenz - am Digital Festival haben digitale Macher:innen und auch Laien die Möglichkeit, von Expert:innen zu lernen und sich weiterzubilden.

Tickets und das Programm sind unter https://digitalfestival.ch/ zu finden.

Highlights aus dem Programm 2023

Panels | Wir hacken euch alle! In einer digitalisierten Welt steigt die Bedeutung von Cyber-Sicherheit exponentiell an. Digitale Systeme machen uns produktiver und vernetzter, aber auch anfälliger für Bedrohungen wie Identitätsdiebstahl und Cyber-Angriffe.

Experience | Digital Insight Enthüllung Ihrer digitalen Identität Die GObugfree AG nimmt Teilnehmende mit in die digitale Welt des Ungesehenen. Aufgezeigt wird, was das Netz über uns preisgibt und welche versteckte Daten unsere digitale Identität formen.

Workshop | Fake News erkennen und kreieren In einer Zeit, in der Desinformation eine ernsthafte globale Herausforderung darstellt, vermittelt dieser Workshop die Fähigkeiten und das Wissen, um sicher durch das Meer an Informationen zu navigieren, das uns täglich erreicht.

Talks | Fallstudien: Wie Angel Investing Innovationen für Grossfirmen schafft Die erfahrenen Angel Investoren Thomas Dübendorfer (Präsident, SICTIC) und David Studer (Founder & Angel Investor, Xovis) zeigen an Schweizer Startups auf, wie man als Angel Investor die Entstehung von innovativen Produkten fördern und begleiten kann und wie etablierte Firmen davon profitieren.

