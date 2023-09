Fürstentum Liechtenstein

Treffen mit dem slowakischen Aussenminister

Vaduz (ots)

Regierungsrätin Dominique Hasler traf sich am Montag, 11. September in Bratislava zu einem Arbeitstreffen mit ihrem slowakischen Amtskollegen Miroslav Wlachovsky. Der Besuch stand im Zeichen des bevorstehenden Europaratsvorsitzes Liechtensteins. Regierungsrätin Hasler informierte beim Arbeitsgespräch über die inhaltlichen Schwerpunkte des Vorsitzes, der im November dieses Jahres beginnen wird.

Beim Treffen betonte Regierungsrätin Hasler zudem das Interesse Liechtensteins, die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Liechtenstein und der Slowakei weiterzuentwickeln. Sie hob dabei Insbesondere den Abschluss eines Doppelbesteuerungsabkommens hervor. Sie sensibilisierte ihren Amtskollegen zudem über die enge europäische Einbindung Liechtensteins und aktuelle Themen im Zusammenhang mit dem EWR.

Da die Slowakei zu den aktivsten Unterstützern der Ukraine gehört, tauschten sich Regierungsrätin Hasler und Aussenminister Wlachovsky über die neusten Entwicklungen in der Ukraine aus. Die Slowakei grenzt direkt an die Ukraine und ist daher vom Krieg besonders betroffen. Regierungsrätin Hasler wies auf Liechtensteins vielfältiges Engagement in Bezug auf die Ukraine hin. Sie erwähnte insbesondere die Aufnahme von Flüchtlingen, die humanitäre Unterstützung sowie den Einsatz für strafrechtliche Verantwortlichkeit.

Die Reise in die Slowakei nutze Regierungsrätin Hasler zudem, um zusammen mit ihrem slowakischen Amtskollegen das Fussballspiel Slowakei-Liechtenstein zu besuchen und das liechtensteinische Team tatkräftig zu unterstützen.