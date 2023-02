Future Minerals Forum

FUTURE MINERALS FORUM ARBEITET MIT MCKINSEY ZUSAMMEN, UM GLOBALE VORDENKERROLLE BEI MINERALIEN ZU ÜBERNEHMEN

Das Future Minerals Forum (FMF), die internationale Konferenz, die von Saudi-Arabien zur Gestaltung der Zukunft der Mineralien einberufen wurde, hat mit der internationalen Beratungsfirma McKinsey and Co. vereinbart, als „FMF Knowledge Partner" aufzutreten.

Das 2022 von der saudi-arabischen Regierung ins Leben gerufene FMF zielt darauf ab, die Schaffung widerstandsfähiger und verantwortungsbewusster Wertschöpfungsketten für Mineralien in der Superregion Afrika, West- und Zentralasien zu fördern.

Die Partnerschaft zwischen dem FMF und McKinsey und Co. soll das Forum als Vordenker im Bereich Mineralien und Metalle positionieren und zu handlungsorientierten Gesprächen einladen. Die auf zwei Jahre angelegte „Knowledge Partnership" läuft von März 2023 bis Februar 2025 und wird bestehende und künftige inhaltliche Partnerschaften des FMF mit weltweit anerkannten Instituten und anderen Organisationen ergänzen.

„Zeit und Ort sind perfekt, um ein weltweites Gespräch über die Zukunft von Mineralien zu beginnen und diese Erkenntnisse in Maßnahmen umzusetzen", erklärte Seine Exzellenz Khalid Al Mudaifer, Vizeminister für Bergbauangelegenheiten von Saudi-Arabien.

Er fügte hinzu: „Wir hoffen, dass die Zusammenarbeit mit McKinsey es dem Future Minerals Forum ermöglicht, an der Spitze der internationalen Entwicklungen im Bereich der Mineralien zu bleiben und Erkenntnisse in die Veranstaltung einzubringen, um Lösungen für dringende Fragen wie integrierte Wertschöpfungsketten bei Mineralien, Nachhaltigkeit, soziale Vorteile und die Anwendung neuer Technologien zu finden."

Die Ankündigung der Partnerschaft erfolgte im Anschluss an die zweite Ausgabe des Future Minerals Forum, das vom 10. bis zum 12. Januar in Riad, Saudi-Arabien, stattfand. Am 10. Januar fand ein Rundtischgespräch der Minister statt, an dem hochrangige Regierungsvertreter aus 63 Ländern und 21 internationalen Organisationen teilnahmen. An der Konferenz, die am 11. und 12. Januar stattfand, nahmen mehr als 250 Redner und 9.000 Delegierte in Person teil, darunter die Vorstandsvorsitzenden der größten Bergbauunternehmen der Welt, internationale Investoren, Technologieunternehmen, Wissenschaftler und Vertreter der Zivilgesellschaft.

