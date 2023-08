Neue Fassung der Publikation "Wirtschafts- und Finanzdaten zu Liechtenstein" verfügbar

Vaduz (ots) - Am Samstag, 26. August 2023 findet in Mauren der Fachkurs Betrieb Grosslüfter statt. Dabei erlernen die Teilnehmer technisch und taktisch korrekte Anwendung der Überdruckbelüftungsgeräte der Stützpunktfeuerwehr Vaduz mit Schwerpunkt mobiler Grossluftventilator MGV. Trainiert wird gemeinsam mit dem Kader der Feuerwehr Mauren. Solche Geräte sind unentbehrlich bei Bränden in unterirdischen Anlagen wie ...

