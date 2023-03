Fürstentum Liechtenstein

Ausstrahlung im Landeskanal: 100 Jahre Zollvertrag - ein Abend unter Nachbarn

Vaduz (ots)

Am Mittwoch, 29. März 2023, fand im SAL in Schaan ein festlicher Gala-Abend statt. Rund 250 geladene Gäste aus der Schweiz und Liechtenstein würdigten an diesem Anlass den Jahrestag der Unterzeichnung des Zollanschlussvertrags, der die Schweiz und Liechtenstein seit dem 1. Januar 1924 zu einem einheitlichen Zoll- und Wirtschaftsraum verbindet. Um der Bevölkerung einen Einblick in diesen besonderen Anlass zu ermöglichen, wird an folgenden Daten ein Film dazu im Landeskanal ausgestrahlt:

Freitag, 31. März 2023: 19 Uhr, 20 Uhr, 21 Uhr

Samstag, 1. April 2023: 10 Uhr, 12 Uhr, 14 Uhr, 16 Uhr, 18 Uhr, 20 Uhr

Sonntag, 2. April 2023: 9 Uhr, 10 Uhr, 11 Uhr

Der Film ist ab Freitagabend, 31. März 2023, zudem unter www.zollvertrag.li abrufbar.