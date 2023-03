Fürstentum Liechtenstein

Snowcamp 2023 Damüls

Vaduz (ots)

Das alljährliche Snowcamp wurde in diesem Jahr in Damüls durchgeführt. Bei sehr schönem Wetter und guten Schneeverhältnissen konnten den 16 Teilnehmern eine erlebnisreiche Woche geboten werden. Ein vielseitiges Programm mit Pizzaplausch, einer Nachtwanderung und einem perfekt präparierten Snowpark haben zu den durchwegs guten Rückmeldungen geführt und das Lager in sportlicher und sozialer Hinsicht zu einem vollen Erfolg gemacht. Wir danken allen Teilnehmern die für eine erfolgreiche Durchführung des Lagers gesorgt haben und freuen uns bereits auf das Sportcamp in den Osterferien in Tenero direkt am Lago Maggiore.