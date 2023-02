Fürstentum Liechtenstein

Regierungsrat Manuel Frick am Treffen der deutschsprachigen Kulturministerinnen und Kulturminister in Luxemburg

Vaduz (ots)

Auf Initiative Luxemburgs nahm Regierungsrat Manuel Frick am Montag, 27. Februar 2023 am ersten Treffen der deutschsprachigen Kulturministerinnen und Kulturminister in Luxemburg teil.

Anlässlich eines Arbeitsgesprächs tauschte sich Regierungsrat Frick mit Kulturministerin Sam Tanson (Luxemburg), Staatsministerin Claudia Roth (Deutschland), Bundespräsident Alain Berset (Schweiz), Staatssekretärin Andrea Mayer (Österreich) und Kulturministerin Isabelle Weykmans (Ostbelgien) zum Thema "Ökologische Transition im Kultur- und Kreativsektor: zwischen Klimaanpassung und Resilienzstärkung" aus.

Regierungsrat Frick verwies unter anderem auf die 2022 präsentierte "Klimabilanz" des TAK Theater Liechtenstein, das eine Schätzung der Treibhausgasbilanz zum Klimaschutz und zum Erreichen eines dekarbonisierten Kulturbetriebs erstellt hat sowie den unter Verwendung bestehender Substanz und ökologischer Materialien durchgeführten Projektwettbewerb zur neuen Landesbibliothek. Weiter informierte der Regierungsrat über die am 1. Mai 2021 in Liechtenstein in Kraft getretene Kulturgüterschutzverordnung (KGSV) und die darin festgehaltenen Massnahmen zum Schutz von Kulturgütern, insbesondere vor durch den Klimawandel bedingte aussergewöhnliche Naturereignisse.