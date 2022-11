Erste Group Bank AG

Erste Group Weihnachtsspot: Gemeinsam auch durch schwere Zeiten

Wien (ots)

Der neue Werbespot der Erste Group erinnert daran, worum es an Weihnachten 2022 gehen muss

Der Spot #believeinchristmas betont das Miteinander als beste Antwort auf das Verhalten jener, die die Weihnachtsfreude trüben wolle

Über 225 Millionen Aufrufe und 25 Auszeichnungen für die vier bisherigen Weihnachtsspots der Erste Grou

Jung von Matt DONAU hatte die kreative Verantwortung für den neuen Spot, in Zusammenarbeit mit der Filmproduktionsfirma Zauberberg

Die Erste Group hat soeben ihren animierten Weihnachtsspot für das Jahr 2022 gestartet: #believeinchristmas. Anknüpfend an den Erfolg früherer Weihnachtsspots der Erste, wie z.B. mit dem Igel Henry, widmet sich der neueste Animationsfilm einer Herausforderung, der wir uns alle in diesem Jahr stellen müssen: der Energiekrise. Die klare Botschaft des Spots: Das Miteinander sorgt dafür, dass uns niemand und nichts die Freude an Weihnachten nehmen kann! Mit über 225 Millionen Aufrufen haben die Weihnachtsspots der Erste Group die Bankengruppe zu einer der erfolgreichsten Marken weltweit gemacht, wenn es darum geht, solche Weihnachtsspots zu kreieren.

Der #believeinchristmas-Spot ist auf der Website der Erste Group sowie auf Facebook, YouTube und Twitter zu sehen.

„Der diesjährige Werbespot richtet sich an uns alle und an die vielen Herausforderungen, mit denen wir als Gesellschaft gerade jetzt konfrontiert sind. Starke Gemeinschaften sind jene, in denen sich die Menschen in Zeiten der Not gegenseitig helfen. Das ist es, was wir mit #believeinchristmas zeigen wollen. Näher zusammenrücken - darum geht es an Weihnachten”, sagt Mario Stadler, Head of Group Brand Management der Erste Group.

2022 – ein ganz besonderes Weihnachten

Das Dorf in dem Mittelpunkt der diesjährigen Weihnachtsgeschichte steht mitten in der Vorbereitung für das Fest, als eine mysteriöse Gestalt sich vornimmt, Weihnachten für alle zu vermiesen. Die bösartige Figur kappt Stromkästen, sabotiert Autotanks und beschert den Menschen ein Problem, das wir nur allzu gut kennen: Eine Energiekrise.

Doch statt sich das Fest verderben zu lassen, entscheiden die Dorfbewohner, dass niemand ihnen Weihnachten nehmen kann. Mit dickeren Schals und Schlitten statt Öl und Strom halten sie dagegen und bleiben gut gelaunt. Es ist kein Weihnachten wie jedes Jahr, doch #believeinchristmas zeigt, dass Weihnachten wie jedes Jahr ein Fest der Liebe und des Miteinanders ist.

Erste Group blickt auf eine weihnachtliche Erfolgsgeschichte

Nach Igel Henry (2018), Hummel Hanna (2019), dem Komponist Edgar (2020) und dem werdendem Vater Jakub (2021) ist dies bereits der fünfte internationale Weihnachtsfilm der Erste Group gemeinsam mit Jung von Matt DONAU. Die Benchmark liegt hoch: Denn zusammen wurden die bisherigen Weihnachtsfilme mehr als 225 Millionen Mal angesehen und durch mehr als 25 Awards ausgezeichnet.

Umsetzung mit bewährten Partnern

Für die kreative Umsetzung ist auch dieses Jahr wieder Jung von Matt DONAU verantwortlich. Kreativdirektor und Managing Partner Werner Singer: „Weihnachten ist nicht das Fest der brennenden Tannenbäume, oder der dampfenden Heizung. Ja, die Energiekrise hat uns alle getroffen, aber unser Film soll an das erinnern, was dieses Weihnachten wirklich im Fokus stehen sollte. Ein Fest der Liebe. Believe in Christmas ist dieses Jahr eine wichtigere Botschaft denn je.“

Dorian and Daniel von Zauberberg haben die Produktion des diesjährigen Spots übernommen, gemeinsam mit den Animateuren Able&Baker.

Credits

Client: Erste Group Bank AG

Head of Group Brand Management: Mario Stadler

Advisor: Martin Radjaby-Rasset

Group Brand Management: Daniel Ratzenböck, Juraj Flimel

Agency: Jung von Matt DONAU

CD: Werner Singer, Gerd Schulte Döinghaus

Copywriter: David Schneider

Art Director: Gerd Schulte Döinghaus

Client Service: Katharina Höller, Anamarija Stojic