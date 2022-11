Fürstentum Liechtenstein

Nationaler Zukunftstag - Den beruflichen Horizont erweitern

Am Donnerstag, 10. November 2022 findet der Zukunftstag in Liechtenstein statt. Schulkinder der 5. Klassen der Primarschulen sowie der 1. und 2. Klassen der Sekundarschulen sind eingeladen, einen Seitenwechsel zu wagen und ihre beruflichen Zukunftsperspektiven zu erweitern.

Unter dem Motto "Seitenwechsel" werden Perspektiven für ein modernes Berufs- und Rollenverständnis aufgezeigt. Die Kinder erhalten praktische Einblicke in das ganze Spektrum beruflicher Ausbildungen. Dazu begleiten sie eine erwachsene Bezugsperson an die Arbeit oder sie nehmen an einem Spezialprojekt teil.

Den Jugendlichen stehen allein in Liechtenstein über 100 Lehrberufe zur Auswahl. Trotzdem schränken sich viele bei ihrer Berufswahl stark ein. Insbesondere junge Frauen wählen ihren Lehrberuf aus sehr wenigen Sparten aus. Die jungen Männer decken ein etwas breiteres Spektrum ab, schöpfen aber die Wahlmöglichkeiten oft ebenfalls nicht zur Gänze aus. Die gewählten Berufsfelder sind stark geschlechtsspezifisch geprägt und beruhen oft auf überholten Rollenklischees.

Die Schülerinnen und Schüler der 5. bis 7. Klassen stehen noch nicht unmittelbar vor der Berufswahl. Am Zukunftstag können sie die Berufsfelder deshalb vorurteilsfrei erkunden. Das Ziel des Seitenwechsels ist es, dass Mädchen eine erwachsene Bezugsperson begleiten, die in einem Beruf mit grösserem Männeranteil tätig ist. Umgekehrt begleiten Buben Personen aus ihrem Umfeld, die einen Beruf mit höherem Frauenanteil ausüben.

Weitere Informationen

Unter www.nationalerzukunftstag.ch finden Sie weitere Informationen rund um den Zukunftstag am 10. November 2022.

Der Zukunftstag ist ein Projekt der Gleichstellungsfachstellen und -kommissionen verschiedener Kantone und Städte sowie des Fürstentums Liechtenstein.

In Liechtenstein laden folgende Betriebe Kinder von Mitarbeitenden ein:

APODRO Drogerie, Vaduz

Finanzmarktaufsicht Liechtenstein, Vaduz

Gebr. Hilti AG BauUnternehmung, Schaan

Hofer Powertrain AG, Eschen

Labor Dr. Risch, Vaduz

Landespolizei Fürstentum Liechtenstein, Vaduz

Liechtensteinische Landesbibliothek, Vaduz

Liechtensteinisches Landesspital, Vaduz

Liechtensteinische Landesverwaltung, Vaduz

Stabsstelle für staatliche Liegenschaften, Vaduz

Universität Liechtenstein, Vaduz

Spezialprojekte für Jungen:

Labor Dr. Risch, Vaduz