Fürstentum Liechtenstein

Ersatzbestellung in der Kommission Obligatorische Unfallversicherung

Vaduz (ots)

Die Regierung hat am Dienstag, 25. Oktober 2022, Lea Schnider als Vertreterin des Liechtensteinischen Bankenverbandes (LBV) für die Mandatsperiode 2020 bis 2024 als Mitglied in die Kommission Obligatorische Unfallversicherung im Fürstentum Liechtenstein (OUFL) bestellt. Lea Schnider ersetzt in der Kommission Reto Rentzmann, der seine Demission eingereicht hat.

Gemäss dem Gesetz über die obligatorische Unfallversicherung setzt die Regierung eine Kommission ein, die sie bei Fragen der Durchführung der obligatorischen Unfallversicherung berät. In der Kommission sind die an der Durchführung der Unfallversicherung interessierten Wirtschaftsverbände sowie die Arbeitgeber- und der Arbeitnehmerorganisationen vertreten. Sie wird vom Amt für Gesundheit geleitet.

Die Regierung dankt Lea Schnider für ihre Bereitschaft, in der Kommission OUFL mitzuwirken und wünscht ihr bei der Ausübung dieser Tätigkeit viel Freude und Erfolg. Ebenso bedankt sie sich bei Reto Rentzmann für seine geleistete Arbeit und wünscht ihm für die Zukunft alles Gute.