Fürstentum Liechtenstein

Aussenministerin Dominique Hasler trifft US-Präsident Biden

Vaduz (ots)

Aussenministerin Dominique Hasler weilt derzeit an der 77. UNO Generalversammlung in New York. Im Rahmen der hochrangigen Woche traf die Aussenministerin den amtierenden US-Präsident Biden und die First Lady Dr. Biden beim traditionellen Empfang der USA. In seiner Reder bei der Generaldebatte bekundete Präsident Biden seine Unterstützung für die UN-Charta und das Völkerrecht und verurteilte den Aggressionskrieg Russlands aufs Schärfste. Er rief zudem zu vereintem Handeln gegen die Klima- und Nahrungsmittelkrise auf. Die Rede des ukrainischen Präsidenten Zelensky, welcher nicht nach New York reiste und sich in einer Videobotschaft an die Generalversammlung wandte, wurde ebenso mit viel Spannung erwartet. Er präsentierte eine Friedensformel in fünf Punkten und unterstrich die Bedeutung der Rechenschaftspflicht für die Opfer des Aggressionskriegs.

Aussenministerin Hasler reiste vergangenen Sonntag, 18. September 2022, nach New York und tauschte sich bereits mit zahlreichen Amtskolleginnen und -kollegen sowie hochkarätigen UNO-Vertreterinnen und -vertretern aus. Dominierende Gesprächsthemen waren dabei der russische Angriffskrieg und dessen globale Auswirkungen, die Klima- und Nahrungsmittelkrise und die Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele.

Erfolgreiches Aussenministerinnentreffen auf Einladung von Regierungsrätin Hasler

Das traditionell von Liechtenstein veranstaltete Abendessen der Aussenministerinnen ist für viele zu einem fixen Programmpunkt geworden. So konnte Liechtenstein dieses Jahr 25 Aussenministerinnen bzw. hochrangige UNO-Vertreterinnen - so viele wie noch nie - in seiner Residenz begrüssen. Unter anderem waren auch die stellvertretende UN-Generalsekretärin Amina Mohammed und die Exekutivdirektorin von UN Women Sima Sami Bahous in der Residenz zu Gast. Regierungsrätin Hasler erinnerte in ihren Begrüssungsworten daran, dass Frauen in der Regel besonders hart von globalen Herausforderungen wie die Klimakrise getroffen werden und unterstrich, dass der aktive Beitrag von Frauen und Mädchen bei der Lösung solcher Herausforderungen unabdingbar ist. In informeller Runde diskutierten die weiblichen Führungskräfte die bereits genannten zentralen Themen und Herausforderungen der 77. Generaldebatte.

Die Rede der Aussenministerin bei der Generaldebatte ist derzeit für Freitagabend (GMT-4) angesetzt und kann über folgenden Link https://media.un.org/en/webtv live mitverfolgt werden.