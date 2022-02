Premise

DER CEO VON PREMISE, MAURY BLACKMAN, BESTREITET KATEGORISCH, DIE UKRAINISCHEN NUTZER DER APP DES UNTERNEHMENS AUFGEFORDERT ZU HABEN, DEN RUSSEN ZU HELFEN - ER VERURTEILT DIE RUSSISCHE INVASION IN DER UKRAINE ALS „ILLEGAL UND UNGEHEUERLICH"

San Francisco (ots/PRNewswire)

Maury Blackman, CEO von Premise, gab heute die folgende Erklärung ab:

Premise unterstützt nachdrücklich die Ukraine und das ukrainische Volk, das sich gegen diese illegale und ungeheuerliche Invasion seiner Souveränität durch die russische Regierung und Herrn Putin wehrt.

Premise bestreitet kategorisch, dass es auch nur einen seiner ukrainischen Mitwirkenden – Personen, die gegen Bezahlung für die Premise App recherchieren – gebeten hat, dem russischen Militär oder anderen Russen zu helfen. Die öffentliche Erklärung des ukrainischen Verteidigungsministeriums, die in Umlauf gebracht wurde, ist falsch.

Vor der Invasion haben Premise und seine Kunden, die die Ukraine unterstützen, unsere Mitwirkenden gebeten, Umfragen mit ihren Smartphones und Fotos zu machen, um die Wahrnehmung der Bürger zu verstehen. Unsere bisherigen Ergebnisse aus diesen Umfragen wurden auf unserer Website, in den sozialen Medien und in der Presse veröffentlicht.

In Anbetracht der gefährlichen Situation in der Ukraine seit der Invasion haben wir jedoch heute an alle Mitwirkenden in der Ukraine die Anweisung verschickt, bis auf Weiteres keine Aktivitäten in der Premise App durchzuführen.

In den sozialen Medien wurde uns auch vorgeworfen, wir würden die Mitwirkenden auffordern, sich für den Einsatz von Phosphor oder einer anderen Methode gegen ukrainische Gebäude oder Infrastruktur zu entscheiden. Diese Behauptung ist völlig falsch.

Informationen zu Premise Premise ist ein Unternehmen für Crowdsourced Insights. Unsere Technologie mobilisiert Gemeinschaften globaler Smartphone-Nutzer, um verwertbare Daten in Echtzeit, kosteneffizient und mit der nötigen Transparenz zu beschaffen. In mehr als 125 Ländern und 37 Sprachen finden wir Data for Every Decision™. Besuchen Sie www.premise.com, um mehr zu erfahren.