Fürstentum Liechtenstein

Bundesminister Volker Wissing zu Besuch in Liechtenstein

Vaduz (ots)

Auf Einladung von Regierungsrätin Graziella Marok-Wachter weilte Volker Wissing, deutscher Minister für Digitales und Verkehr, am 18. und 19. August 2022 in Liechtenstein. Im Mittelpunkt des Besuchs stand ein Arbeitsgespräch zwischen dem Bundesminister und der Regierungsrätin. Die zentralen Inhalte dieses Arbeitsgesprächs waren aktuelle Entwicklungen im Bereich des öffentlichen Verkehrs sowie Innovationen im Verkehrsbereich und den daraus resultierenden Chancen für den Klimaschutz und für eine bessere Nutzung bestehender Verkehrsinfrastrukturen. "Aufgrund der vielen Herausforderungen im Verkehrsbereich ist ein Austausch mit Verkehrsministerinnen und Verkehrsministern aus anderen Ländern immer äussert wertvoll. Dies bietet die Möglichkeit die eigenen Lösungsansätze zu reflektieren und weiterentwickeln", betonte Graziella Marok-Wachter.

Nach dem Arbeitsgespräch besuchten die Verkehrsministerin und der Verkehrsminister gemeinsam das Unternehmen Intamin in Schaan und erfuhren dort im Rahmen einer Führung mehr über innovative Verkehrslösungen "made in Liechtenstein". Während des Aufenthalts in Liechtenstein stattete der deutsche Bundesminister ebenfalls einen Höflichkeitsbesuch bei Regierungschef Daniel Risch und S.D. Erbprinz Alois von und zu Liechtenstein ab.

Den Abschluss des Besuchs von Bundesminister Volker Wissing bildete ein Mittagessen gegeben von Regierungschef Daniel Risch. Im Rahmen des Mittagessens tauschten sich die Minister unter anderem zu Digitalisierungsthemen in den beiden Ländern aus.