Fürstentum Liechtenstein

Onlineberatungen zu Berufs-, Studien- und Laufbahnfragen

Vaduz (ots)

Das Amt für Berufsbildung und Berufsberatung bietet neu die Dienstleistung an, einen Beratungstermin per Video wahrzunehmen. Somit kann die Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung für Personen, denen ein Besuch vor Ort nicht möglich ist oder welche ein Gespräch über Video bevorzugen, ortsunabhängig und virtuell durchgeführt werden. Die bestehenden Beratungsangebote wie physische Vorortberatung, Unterstützung per Telefon oder via E-Mail können auch künftig genutzt werden. Mit dieser Neuerung wird die Fokussierung auf die Kundenbedürfnisse weiter vertieft und ausgebaut. Die Angebote sind weiterhin unentgeltlich. Für die Vereinbarung eines Beratungstermins bittet das Amt für Berufsbildung und Berufsberatung um telefonische Anmeldung.