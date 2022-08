Fürstentum Liechtenstein

Warnung vor erheblicher Waldbrandgefahr

Vaduz (ots)

Aufgrund der seit längerem ausgebliebenen Niederschläge herrscht in Liechtenstein eine erhebliche Waldbrandgefahr (Stufe 3). In Zusammenhang mit dem anhaltenden heissen und sonnigen Wetter und den wenigen Niederschlägen zeichnet sich auch in Liechtenstein zunehmend eine Trockenheit ab. Als Folge davon ist die Waldbrandgefahr im ganzen Land erheblich (Stufe 3 von 5). Der Wetterbericht sagt für die nächsten Tage zwar Niederschläge voraus, ob diese Liechtenstein treffen und wie ergiebig sie ausfallen, lässt sich aber nicht vorhersagen. Zudem bleiben die Temperaturen hoch. Es gilt deshalb weiterhin die Mahnung zu sorgfältigem Umgang mit Feuer im Wald und Waldesnähe.

Eine Neubeurteilung der Waldbrandgefahr erfolgt am Montag, 8. August 2022.

Verhaltensempfehlungen

- Feuern im Wald und in Waldesnähe möglichst unterlassen.

- Möglichst nur festeingerichtete Feuerstellen verwenden.

- Brennende Zigaretten und Zündhölzer nie wegwerfen.

- Feuer laufend überwachen und allfälligen Funkenwurf sofort löschen.

- Grill-/Feuerstellen und deren Umgebung nur im gelöschten Zustand verlassen.

- Bei starken und böigen Winden auf Feuer im Freien verzichten.

- Keine Einschränkungen in Wohngebieten etc. im sicheren Abstand zum Wald.

Im Falle eines Waldbrandes

- Melden Sie Waldbrände sofort über Telefon 118.

- Feuer schnellstmöglich löschen.

Aktuelle Waldbrandgefahr für Liechtenstein

www.waldbrandgefahr.ch, siehe auch Register Massnahmen

www.naturgefahren.ch

Meteoschweiz-App