Autodoc GmbH

Fernando Torres zum Markenbotschafter des Onlinehändlers AUTODOC ernannt

Berlin (ots)

AUTODOC, ein führender Onlinehändler für Kfz-Teile und -Zubehör in Europa, hat den ehemaligen spanischen Fußballprofi und Fußballweltmeister Fernando Torres als exklusiven Markenbotschafter des Unternehmens gewonnen. Für die Partnerschaft ist eine Vielzahl von Kommunikationsaktivitäten geplant, wobei der Schwerpunkt auf Kampagnen in den sozialen Medien liegt. Diese werden in Spanien und Großbritannien sowie in allen anderen 25 europäischen Ländern, in denen AUTODOC derzeit aktiv ist, durchgeführt.

„Ich freue mich sehr, dass wir Fernando Torres als unseren Markenbotschafter und Partner gewinnen konnten. Er ist nicht nur ein Spitzensportler und Superstar, der in Europa und der ganzen Welt bekannt und beliebt ist, sondern auch authentisch und ehrgeizig und hat trotz seiner großen Erfolge nie die Bodenhaftung verloren“, so Max Wegner, Mitbegründer und Aufsichtsratsmitglied von AUTODOC. „Obwohl er schwierige Startbedingungen hatte, hat er seinen Traum verwirklicht – eine Erfahrung, die wir Gründer mit ihm teilen. Da er auch ein Autoliebhaber ist, ist er der perfekte Repräsentant für AUTODOC“, so Wegner.

„Ich freue mich sehr über die Partnerschaft mit AUTODOC und unsere kommenden Projekte. Ich bin wirklich beeindruckt von der Geschichte hinter dem Unternehmen und kann mich mit der Leidenschaft identifizieren, mit der die Gründer es von Grund auf aufgebaut haben. AUTODOC ist ein großartiges Unternehmen mit einer faszinierenden Wachstumsgeschichte und bietet einen hervorragenden Service für auto aficionados in ganz Europa. Ich bin sehr glücklich, mit dem AUTODOC-Team zusammenzuarbeiten“, sagte Fernando Torres.

Über AUTODOC

AUTODOC ist ein führender Onlinehändler für Fahrzeugteile und -zubehör in Europa. Das Unternehmen wurde 2008 von Alexej Erdle, Max Wegner und Vitalij Kungel in Berlin gegründet und ist seither Jahr für Jahr dynamisch gewachsen. 2020 erzielte AUTODOC einen Umsatz von über 842 Millionen Euro (2019: 612 Millionen Euro). AUTODOC hat 4 Millionen Produkte für 166 Automarken in seinem Sortiment. AUTODOC ist in 27 europäischen Ländern tätig und beschäftigt 4600 Mitarbeiter an fünf Standorten.

Über Fernando Torres

Fernando José Torres Sanz ist ein ehemaliger spanischer Fußballspieler, der als Stürmer spielte. Er gilt als eine Legende bei Atlético Madrid und in der spanischen Fußballnationalmannschaft. Er ist derzeit Assistenztrainer der A-Jugend von Atlético Madrid.

Torres begann seine Karriere bei Atlético Madrid und durchlief die Fußballakademie des Vereins bis zur ersten Mannschaft, wo er 2001 sein Debüt gab. Nachdem er einige herausragende Saisons bei Atlético gespielt hatte, begann er die nächste erfolgreiche Etappe seiner Karriere fernab seines geliebten Vereins. Er spielte für den FC Liverpool, den FC Chelsea und den AC Mailand. 2019 trat er bei Sagan Tosu in den Ruhestand und wurde von der Fußballwelt mit zahlreichen Ehrungen bedacht. Im Laufe seiner Karriere schoss er 302 Tore in 879 Profispielen.

Torres gab sein Debüt in der spanischen Nationalmannschaft im Alter von 19 Jahren und bestritt als Nationalspieler 110 Spiele und erzielte 38 Tore. Er hat Goldmedaillen bei den vier prestigeträchtigsten Turnieren in Europa und der Welt gewonnen: eine Weltmeisterschaft, zwei Europameisterschaften, eine UEFA Champions League und zwei UEFA Europa Leagues.