Aufhebung des bedingten Feuerverbots im Freien

Vaduz (ots) - Regierungsrat Manuel Frick nahm am Mittwoch, 20. Juli in Begleitung seiner Gattin Anja an der Eröffnung der Bregenzer Festspiele im Festspielhaus teil und besuchte am Abend die Premiere von Giacomo Puccinis "Madame Butterfly" auf der Seebühne. Am Rande des Programms tauschte sich Regierungsrat Frick unter anderem mit dem österreichischen ...

mehr