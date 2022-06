Fürstentum Liechtenstein

40. Jubiläum: Treffen der Regierung mit den ehemaligen Regierungsmitgliedern

Vaduz (ots)

Am Montagabend, 27. Juni 2022, trafen sich die aktuellen und ehemaligen Regierungsmittglieder zu ihrem traditionellen jährlichen Austausch. Das Treffen fand zum 40. Mal statt und wurde deshalb in festlichem Rahmen gefeiert.

Das Treffen musste in den Jahren 2020 und 2021 aufgrund der Corona-Pandemie verschoben werden. Die 40. Durchführung stand auch im Zeichen des 100-jährigen Verfassungsjubiläums, das Liechtenstein im vergangenen Jahr beging, und der damit verbundenen Tatsache, dass sowohl der Regierungschef als auch die Regierungsmitglieder seit 1921 Liechtensteiner Staatsbürgerinnen und Staatsbürger sein müsse.

Regierungschef Daniel Risch begrüsste die Regierungskolleginnen und Regierungskollegen sowie die ehemaligen Regierungsmitglieder - die in diesem Jahr mit Partnerinnen und Partnern eingeladen waren - im Fürst Johannes Saal in Vaduz. Neben einem Apéro erwartete die Anwesenden auch eine Überraschung. So wurde neben dem Eingang des Regierungssitzungszimmers im ersten Stock des Regierungsgebäudes eine Würdigungstafel eingeweiht. Auf dieser Tafel sind alle Regierungsmitglieder seit 1862 mit Namen vermerkt. Sie drückt die Anerkennung und Wertschätzung gegenüber den ehemaligen Regierungsmitglieder aus. "Das Regierungsgebäude ist ein Symbol für das Liechtensteiner Staatswesen und damit ein wichtiger Teil unserer Identität", sagt Daniel Risch. "Die Namenstafel würdigt den Einsatz der Regierungsmitglieder und setzt ihnen ein bleibendes Denkmal an prominenter Stelle."

Im Anschluss liessen die Regierungsmitglieder aus unterschiedlichen Mandatsperioden den Abend bei einem Abendessen im Kunstmuseum Liechtenstein ausklingen.