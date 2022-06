Humatics Corporation

Verbesserung von CBTC mit der Sensorfusions-Positionierungslösung von Humatics: Humatics und Hitachi Rail STS sind Finalisten des RailTech Innovation Award 2022

Waltham, Massachusetts (ots/PRNewswire)

Das Team von Humatics und Hitachi Rail STS ist dank des Einsatzes des Humatics Rail Navigation System (HRNS) in Neapel, Italien einer der Finalisten für den RailTech 2022 Technology & Design Innovation Award. Das Projekt machte die Verbesserungen deutlich, die gegenüber herkömmlichen CBTC-Odometriesystemen (Communication Based Train Control) erreicht werden können. Die Gewinner werden auf der RailTech Europe in Utrecht, Niederlande, am 21. Juni 2022 bekannt gegeben.

Das HRNS ist das branchenführende Navigationssystem, das auf Sensorfusionsalgorithmen basiert, die die optimalen Sensoren nutzen, um schwierige Navigationsprobleme zu lösen. Ultrabreitband (UWB) und Sensoren wie inertiale Messeinheiten (IMU) sowie globale Navigationssatellitensysteme (GNSS) werden miteinander verschmolzen, um präzise Positions-, Richtungs-, Geschwindigkeits- und Beschleunigungsdaten an Systeme wie CBTC, Positive Train Control (PTC) und das European Rail Traffic Management System (ERTMS) zu liefern.

„Der HRNS-Einsatz mit Hitachi in Neapel war eine unglaubliche Leistung beider Teams. Wir haben viele Herausforderungen gemeistert, darunter eine weltweite Pandemie, die eine 100%ige Remote-Bereitstellung notwendig gemacht hat und den Wert der Ablösung der traditionellen Odometrie durch unsere Sensorfusionslösung der nächsten Generation bewiesen hat. Wir sind dankbar und freuen uns, als RailTech-Innovator nominiert zu sein, und wir freuen uns darauf, unsere Geschichte auf der RailTech 2022 im Juni zu erzählen." - Shawn Henry, CEO von Humatics.

Der Hitachi Rail STS Digital, Innovation & Lumada (DI&L)-Konzern konzentriert sich auf die Suche nach innovativen Technologien, die die Bahn- und Transitbranche revolutionieren werden. Hitachi hat die Zugpositionierung als eine Kernanwendung zur Verbesserung und Reduzierung der Gesamtkosten herkömmlicher Positionsbestimmungssysteme definiert. Hitachi forderte Bahntechnik-Start-ups auf, innovative Lösungen für diese Systeme vorzuschlagen, und wählte Humatics auf der Grundlage eines technischen und kosteneffektiven Angebots aus, um seine Lösung auf der Hitachi-Teststrecke in Neapel zu erproben.

Das HRNS wurde vom Hitachi-Team auf 1,5 km Strecke und in einem Testfahrzeug über einen Zeitraum von 10 Tagen eingesetzt, wobei Humatics zu 100 % aus der Ferne Unterstützung leistete. Die schnelle Installation ermöglichte eine schnelle und effiziente CBTC-Integration. Die HRNS wurde rigoros mit einer 2-tägigen formalen Leistungsbewertung bewertet. Zum Abschluss des Projekts bewertete Hitachi sowohl die technische Leistung als auch die gemeinsame Projektabwicklung als großen Erfolg.

