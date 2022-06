Fürstentum Liechtenstein

Generalbundesanwalt Peter Frank besucht Liechtenstein

Vaduz (ots)

Generalbundesanwalt Peter Frank und der Leitende Staatsanwalt Robert Wallner trafen sich am Dienstag, 21. Juni in Vaduz zu einem Arbeitsgespräch. Peter Frank ist Chef der deutschen Bundesanwaltschaft mit Sitz in Karlsruhe. Seine Behörde ist unter anderem für Staatsschutzdelikte und Straftaten nach dem Völkerstrafrecht zuständig. Thema des Treffens, an dem auch Polizeichef Jules Hoch teilnahm, waren unter anderem Ermittlungsverfahren im Zusammenhang mit dem Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine.

Bereits am Montag, 20. Juni konnte sich Justizministerin Graziella Marok-Wachter bei einem Abendessen mit dem hochrangigen Besucher aus Deutschland austauschen. Nach dem Arbeitstreffen wurde Peter Frank von S.D. Erbprinz Alois von Liechtenstein auf Schloss Vaduz zu einem Höflichkeitsbesuch empfangen.