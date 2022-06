Neue Amtsleitung für das Amt für Tiefbau und Geoinformationen sowie die Stabsstelle Staatliche Liegenschaften ernannt

Vaduz (ots) - Nendeln war bereits in römischer Zeit besiedelt. Am 18. Juni 2022 zeigt die Archäologie im Amt für Kultur im Rahmen der Europäischen Archäologietage 2022 wie und wo die Menschen hier lebten. Von 14 bis 18 Uhr erhalten Besucherinnen und Besucher facettenreiche Einblicke in die faszinierende Römerzeit. Vereine der Gemeinde sorgen zudem für das leibliche Wohl. Landleben in der römischen Provinz Beim Anlegen einer Wasserleitung in Nendeln stiessen 1893 ...

