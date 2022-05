Fürstentum Liechtenstein

Sommersportcamp Tenero 2022

Vaduz (ots)

Das alljährliche Jugendsportlager in Tenero konnte mit einer Rekordteilnehmerzahl von insgesamt 30 Personen (26 Jugendliche und 4 Jugend-Leiter) durchgeführt werden. Die guten Bedingungen und die ausgezeichnete Infrastruktur haben zu einem erfolgreichen Lager in sportlicher wie auch in sozialer Hinsicht beigetragen. Wie auch in anderen Jahren konnten wieder diverse Sportarten wie Bouldern, Squash, Windsurfen, BMX und vieles mehr durchgeführt werden. Zudem wurde für ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm gesorgt: Ein Eis in Locarno, eine kurze Schifffahrt, eine genüsslicher Pizzaabend und vieles mehr standen auf dem Programm. Allen Leitenden und Teilnehmenden gebührt ein grosser Dank für die erfolgreiche Durchführung des Lagers. Man darf sich schon jetzt auf eine Neuauflage und ein Wiedersehen in Tenero 2023 freuen.