Fürstentum Liechtenstein

Verkehrsministerin Graziella Marok-Wachter nimmt am informellen Treffen der europäischen Verkehrsministerinnen und -minister teil

Vaduz (ots)

Am 21. und 22. Februar 2022 hat Graziella Marok-Wachter in Le Bourget in Frankeich an einem informellen Treffen der europäischen Verkehrsministerinnen und -minister teilgenommen. Auf Einladung von Jean-Baptiste Djebbari, Frankreichs Verkehrsminister, diskutierten die Ministerinnen und Minister während zwei Tagen in diversen Arbeitsgesprächen über die Faktoren zur Steigerung der Attraktivität des Transportsektors in Europa, die Dekarbonisierung des Strassengüterverkehrs sowie über aktuelle Innovationen im Verkehrs- und Transportsektor.

Die Sitzungen, welche im Musée de l'Air et de l'Espace du Bourget stattfanden, konnte Graziella Marok-Wachter dafür nutzen, um gemeinsam mit den europäischen Kolleginnen und Kollegen, insbesondere denjenigen des grenznahen Auslands, über europäische Verkehrsthemen zu diskutieren.

"Für Liechtenstein ist der Anschluss an die internationalen Verkehrssysteme von zentraler Bedeutung. Aufgrund dessen ist es wichtig, die europäischen Entwicklungen im Bereich des Personen- und Güterverkehrs möglichst frühzeitig in Erfahrung zu bringen", sagte Graziella Marok-Wachter am Rande der Besprechungen.