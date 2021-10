Fürstentum Liechtenstein

COVID-19: Impfungen ohne Voranmeldungen am 7. Oktober in Schaan

Vaduz (ots)

Am Donnerstag, 7. Oktober zwischen 9.30 und 13 Uhr sowie zwischen 15 und 18 Uhr werden im Feuerwehrdepot in Schaan Covid-19-Impfungen ohne Voranmeldung angeboten. Alle Personen ab 12 Jahren, die in Liechtenstein wohnen oder arbeiten, können diese Möglichkeit kostenlos nutzen. Impfwillige sollten einen amtlichen Ausweis und den Impfpass mitbringen. Die Zweitimpfungen der Personen, die sich am Donnerstag impfen lassen, werden am Donnerstag, 4. November innerhalb der gleichen Zeitfenster im Feuerwehrdepot in Schaan durchgeführt.

In folgenden weiteren Gemeinden werden in nächster Zeit Impfungen ohne Voranmeldung angeboten: