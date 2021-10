Fürstentum Liechtenstein

Besuch Triennale anlässlich der "Langen Nacht der Museen"

Vaduz (ots)

Regierungsrat Manuel Frick besuchte am Samstag, 2. Oktober anlässlich der "Langen Nacht der Museen" den alten Pfarrhof in Balzers. Dort stellen im Zuge der Triennale sieben Künstler aus Liechtenstein unter dem Motto "Sieben kurze Anekdoten aus Raum und Zeit" ihre Werke aus.

"Die verschiedenen Facetten des künstlerischen Schaffens faszinieren mich immer wieder. Die Triennale hat die enorme Bandbreite in Liechtenstein zum Ausdruck gebracht. Ich freue mich bereits auf die nächste Triennale in drei Jahren" so Regierungsrat Frick.