Fürstentum Liechtenstein

Offizieller Festakt: 100 Jahre liechtensteinische Verfassung

Vaduz (ots)

Liechtenstein feiert 2021 das 100-Jahr-Jubiläum seiner Verfassung von 1921. Am Dienstag, 5. Oktober 2021, um 18.30 Uhr, findet der offizielle Festakt "100 Jahre liechtensteinische Verfassung" im Vaduzer-Saal statt. Am Anlass werden Vertreter des Fürstenhauses, des Landtags, der Regierung sowie des Staatsgerichtshofs eine aktive Rolle einnehmen.

Der 5. Oktober ist in der Verfassungsgeschichte von grosser Bedeutung. Im Jahr 1921 unterzeichneten Prinz Karl von Liechtenstein und Fürstlicher Rat Josef Ospelt - in Vertretung des damals regierenden Fürsten Johann II. - an diesem historischen Tag die neue Verfassung. Sie trat am 24. Oktober 1921 in Kraft und bildet bis heute die Grundlage für das erfolgreiche Zusammenwirken der Staatsgewalten in Liechtenstein.

Der Festakt wird live ab 18.30 Uhr im Landeskanal (TV) und via Live-Stream (www.landeskanal.li) übertragen und in Gebärdensprache gedolmetscht. Die Aufzeichnung wird an den folgenden Daten im Landeskanal (TV) jeweils um 12 und 19 Uhr wiederholt: Mittwoch, 6. Oktober, Donnerstag, 7. Oktober sowie Samstag, 9. Oktober 2021.