Fürstentum Liechtenstein

Mobile Impfungen ohne Voranmeldung starten kommende Woche

Vaduz (ots)

Um den Zugang zur Impfung in Liechtenstein zu erleichtern, werden ab nächster Woche Impfungen durch mobile Teams in Betrieben und Gemeinden angeboten. Zielpublikum sind alle in Liechtenstein wohnhaften oder arbeitstätigen Personen ab 12 Jahren. Die Termine für Impfungen in Unternehmen werden betriebsintern kommuniziert und organisiert. Ziel der mobilen Impfungen ist die Steigerung der Impfquote in der Bevölkerung.

Die Impfung erfolgt kostenlos und ohne Voranmeldung. Impfwillige werden gebeten, einen amtlichen Ausweis und ihren Impfpass mitzubringen.

Impfungen in Gemeinden sind für alle Personen zugänglich. Um insbesondere für Arbeitstätige aus KMUs den Zugang zu gewährleisten, sind Impfungen auch über Mittag und am frühen Abend möglich.

An folgenden Standorten werden in den kommenden Wochen Impfungen angeboten:

- Donnerstag, 7. Oktober: Schaan, Feuerwehrdepot (Zweitimpfung am 4. November), 9.30 bis 13 Uhr und 15 bis 18 Uhr

- Montag, 25. Oktober: Ruggell, Gemeindesaal (Zweitimpfung am 22. November), 9.30 bis 13 Uhr und 15 bis 18 Uhr

- Mittwoch, 27. Oktober: Balzers, Gemeindesaal (Zweitimpfung am 24. November), 9.30 bis 18 Uhr

- Dienstag, 2. November: Triesen, Gemeindesaal (Zweitimpfung am 1. Dezember), 9.30 bis 18 Uhr

- Mittwoch, 3. November: Gamprin, Gemeindesaal (Zweitimpfung am 2. Dezember), 9.30 bis 13 Uhr und 15 bis 18 Uhr

- Montag, 8. November: Eschen, Gemeindesaal (Zweitimpfung am 6. Dezember), 9.30 bis 13 Uhr und 15 bis 18 Uhr

- Donnerstag, 11. November: Vaduz, Rathaussaal (Zweitimpfung am 13. Dezember), 9.30 bis 13 Uhr und 15 bis 18 Uhr

- Freitag, 12. November: Mauren, Saal Zuschg (Schaanwald), (Zweitimpfung am 10. Dezember), 9.30 bis 13 Uhr und 15 bis 18 Uhr