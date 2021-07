Fürstentum Liechtenstein

COVID-19: Situationsbericht vom 02.Juli 2021

Vaduz (ots)

Das Fürstentum Liechtenstein verzeichnete bisher insgesamt 3'040 laborbestätigte Fälle (Personen, die in Liechtenstein wohnhaft sind). Innerhalb des letzten Tages wurde ein zusätzlicher Fall gemeldet. Der Schnitt der letzten sieben Tage liegt bei 1.1 neuen Fällen pro Tag. In den letzten 14 Tagen sind 36 Personen, in den letzten 7 Tagen 21 Personen jeweils hochgerechnet auf 100'000 Einwohner erkrankt.

Bislang traten 59 Todesfälle im Zusammenhang mit einer laborbestätigten COVID-19-Erkrankung auf. Vier erkrankte Personen sind derzeit hospitalisiert. 2'964 erkrankte Personen sind in der Zwischenzeit wieder genesen. Gegenwärtig befinden sich 12 enge Kontaktpersonen in Quarantäne.

Zukünftig werden keine täglichen Situationsberichte in Form von Medienmitteilungen mehr erfolgen. Aktuelle Zahlen werden täglich auf der Homepage des Amtes für Gesundheit (https://www.llv.li/inhalt/118863/amtsstellen/situationsbericht) aufgeschaltet.