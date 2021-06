Fürstentum Liechtenstein

COVID-19: Situationsbericht vom 25. Juni 2021

Vaduz (ots)

Das Fürstentum Liechtenstein verzeichnete bisher insgesamt 3'032 laborbestätigte Fälle (Personen, die in Liechtenstein wohnhaft sind). Innerhalb des letzten Tages wurde ein zusätzlicher Fall gemeldet. Der Schnitt der letzten sieben Tage liegt bei 0.9 neuen Fällen pro Tag. In den letzten 14 Tagen sind 21 Personen, in den letzten 7 Tagen 15 Personen jeweils hochgerechnet auf 100'000 Einwohner erkrankt.

Bislang traten 59 Todesfälle im Zusammenhang mit einer laborbestätigten COVID-19-Erkrankung auf. Drei erkrankte Personen sind derzeit hospitalisiert. 2'957 erkrankte Personen sind in der Zwischenzeit wieder genesen. Gegenwärtig befinden sich drei enge Kontaktpersonen in Quarantäne.

Am Mittwoch wurden die Covid-19 Zertifikate für geimpfte und genesene Personen erstellt. Diese werden gestaffelt per Post versendet und auch auf der eID.li-App verfügbar sein. Es braucht dazu allerdings ein Update der eID.li App. Dafür kann entweder die automatische App-Aktualisierung aktiviert sein oder die App wird direkt über den App Store oder Google Play manuell aktualisiert. Nach der erfolgreichen Aktualisierung werden die Zertifikate mittels "Covid"-Register auf der eID.li-App angezeigt. Sollte noch kein Update verfügbar sein, müssen sich die Nutzer und Nutzerinnen noch gedulden, bis das gestaffelte eID.li-Update verfügbar ist.

Für weitere Informationen wird auf die Homepage www.regierung.li/coronavirus sowie auf www.hebensorg.li verwiesen. Weitere statistische Informationen können auf https://www.llv.li/inhalt/118804/amtsstellen/sonderseite-covid-19 eingesehen werden.