Fürstentum Liechtenstein

Covid-Zertifikate werden ab sofort ausgestellt

Vaduz (ots)

Die EU-Vorgaben bezüglich digitalem "Grünem Zertifikat" zum Nachweis einer Impfung, einer Genesung oder eines negativen Testergebnisses in Bezug auf Covid-19 sind in Liechtenstein umgesetzt. Ab Mittwoch, 23. Juni 2021 werden die Zertifikate schrittweise ausgeliefert.

Die Zertifizierung der QR-Codes zur internationalen Interoperabilität wurde mit der EU abgestimmt und verifiziert. Die Zertifikate dienen hauptsächlich der Erleichterung des freien Personenverkehrs innerhalb der EU/EWR-Staaten und des Schengenraums. Das Zertifikat ist eine reine Zustandsbeschreibung. Es steht den einzelnen Staaten also frei, die Verwendungsmöglichkeiten zu regeln, beispielsweise eine erleichterte Teilnahme an Veranstaltungen.

Die Covid-Zertifikate werden immer von dem Staat ausgestellt, in dem die Impfung vorgenommen oder der Test durchgeführt wurde oder in dem sich die genesene Person zur Isolation aufgehalten hat. Liechtenstein kann deshalb keine Zertifikate ausstellen für Impfungen oder für Tests, die im Ausland durchgeführt wurden, oder für Genesungen, für deren Bestätigung eine ausländische Behörde zuständig ist.

Die Impf- und Genesungszertifikate werden jeweils am Folgetag erstellt und digital in der eID.li-App angezeigt sowie per A-Post zugestellt. Alle bereits Geimpften und Genesenen erhalten ihre Zertifikate automatisch. Der Postversand findet gestaffelt in den nächsten Tagen statt. Die Anzeige in der eID.li-App erfolgt ebenfalls gestaffelt in den kommenden Tagen.

Die Resultate der Schnelltests in den Apotheken und bei den teilnehmenden Ärzten werden bis Ende Juni in der bisherigen Form als Bestätigung ausgedruckt und übergeben. Ab dem 1. Juli werden die Befunde direkt vor Ort als "EU/EWR Digitale Testzertifikate" ausgedruckt und übergeben und digital direkt in der eID.li-App angezeigt. Die Resultate der PCR-Tests in der Teststrasse werden bis Ende Juni ebenfalls in der bisherigen Form als herunterladbares Befundblatt zur Verfügung gestellt. Ab dem 1. Juli ist geplant, dass dieses Befundblatt ein digitales Testzertifikat beinhaltet und digital direkt in der eID.li-App angezeigt wird.