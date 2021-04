Fürstentum Liechtenstein

Antrittsbesuch von Regierungsrätin Hasler bei Bundesrat Cassis

Vaduz (ots)

Der erste offizielle Auslandsbesuch von Regierungsrätin Dominique Hasler in ihrer neuen Funktion als Aussenministerin ging in die Schweiz: Am Donnerstagabend, 15. April 2021 fand in Lugano ein Arbeitstreffen mit Bundesrat Ignazio Cassis, Vorsteher des Eidgenössischen Departements für auswärtige Angelegenheiten EDA, statt. Regierungsrätin Hasler erklärte, dass sie der Nachbarschaftspolitik eine hohe Beachtung schenken wird und dass die vielfältigen und sehr freundlichen Beziehungen zwischen Liechtenstein und der Schweiz weiterhin mit höchster Priorität gepflegt werden sollen. Darüber hinaus tauschten sich die beiden Amtsträger über die enge Zusammenarbeit Liechtensteins und der Schweiz in internationalen Gremien sowie über aktuelle weltpolitische Themen aus.