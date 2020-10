Fürstentum Liechtenstein

COVID-19: Situationsbericht vom 29. Oktober 2020

VaduzVaduz (ots)

Das Fürstentum Liechtenstein verzeichnete bisher insgesamt 476 laborbestätigte Fälle (Personen, die in Liechtenstein wohnhaft sind). Innerhalb des letzten Tages wurden 26 zusätzliche Fälle gemeldet. Damit sind in den letzten 14 Tagen deutlich über 700 Personen hochgerechnet auf 100'000 Einwohner erkrankt. Der Schwellenwert für die Klassifikation als Risikoland liegt bei 60 Fällen pro 100'000 Einwohner. Bisher trat ein Todesfall im Zusammenhang mit einer laborbestätigten COVID-19-Erkrankung auf. 14 Erkrankte sind derzeit hospitalisiert. 265 erkrankte Personen sind in der Zwischenzeit wieder genesen. Gegenwärtig befinden sich 408 enge Kontaktpersonen in Quarantäne.

