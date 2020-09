Fürstentum Liechtenstein

Austausch mit Roche-Vizepräsident André Hoffmann im Kunstmuseum

Vaduz (ots)

Im Vorfeld der UNO-Jubiläumsveranstaltung lud Regierungsrätin Katrin Eggenberger am Freitag, 25. September im Kunstmuseum zu einem Mittagessen und Austausch mit Roche-Vizepräsident André Hoffmann.

Hauptthema des Gesprächs mit Teilnehmenden aus Kultur, Wirtschaft, Gesundheitswesen und Verwaltung, darunter Regierungsrat Mauro Pedrazzini und Liechtensteins erste UNO-Botschafterin Claudia Fritsche, war die Umsetzung des nachhaltigen Entwicklungsziels 3 "Gesundheit und Wohlergehen" der UNO insbesondere in Hinblick auf die COVID-19-Pandemie. André Hoffmann gab vor allem einen Ausblick zu den erwarteten Entwicklungen in Bezug auf einen Impfstoff und dazu, wie Unternehmen ihre Mitarbeitenden besser schützen können. Er unterstrich in der interessanten Diskussion, wie wichtig es ist, dass Privatwirtschaft und Politik an einem Strang ziehen und dass die 17 nachhaltigen Entwicklungsziele der UNO nicht als einzelne Ziele zu sehen sind, sondern als grosses Ganzes.

Regierungsrätin Katrin Eggenberger: "Gerade in diesen Zeiten ist bei diesem für uns alle essenziellen Thema der Austausch zwischen Staat, Privatwirtschaft und Gesundheitswesen besonders wichtig. Dass dieses wichtige Gespräch im Kunstlichtsaal des Kunstmuseums Liechtenstein stattfinden konnte, freut mich als Kulturministerin umso mehr."

