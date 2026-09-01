Touring Club Schweiz/Suisse/Svizzero - TCS

Il Touring Club Svizzero festeggia 130 anni di impegno a favore dell'assistenza e della sicurezza

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Vernier/Ostermundigen (ots)

Dalla sua fondazione, 130 anni fa, il Touring Club Svizzero è parte integrante della mobilità in Svizzera. Per molto tempo il TCS è stato conosciuto soprattutto per il suo servizio di soccorso stradale. Oggi, il più grande club della mobilità della Svizzera offre un'ampia gamma di servizi nei settori della mobilità, della salute e della casa. Ad accomunarli è il principio dell'assistenza.

Fin dagli inizi, il TCS ha contribuito a plasmare la mobilità in Svizzera e da allora svolge un ruolo determinante nello sviluppo delle infrastrutture di trasporto e nel miglioramento della sicurezza stradale sulle strade svizzere. Oggi, l'associazione senza scopo di lucro si impegna a favore delle persone, indipendentemente dal modo in cui si spostano: a piedi, in bicicletta, in moto o in automobile, con i trasporti pubblici o con le nuove forme di mobilità urbana. Nell'anno del suo 130° anniversario, il più grande club della mobilità della Svizzera conta 1,65 milioni di soci e 2'200 collaboratrici e collaboratori.

Impegno per una mobilità sicura

L'impegno per ridurre il numero di incidenti in Svizzera rimane un compito centrale e costante del TCS. L'educazione stradale inizia già con i più giovani utenti della strada alla scuola dell'infanzia. A ciò si aggiungono attività di sensibilizzazione e campagne, nonché corsi di guida sicura nell'ambito della formazione continua obbligatoria e facoltativa, rivolti sia alle conducenti e ai conducenti professionisti sia ai privati. L'impegno per la sicurezza stradale comprende anche test e audit di infrastrutture quali i percorsi casa-scuola e i passaggi pedonali.

Da 60 anni, il club della mobilità si impegna anche nella protezione dei consumatori. Testa automobili, sistemi di assistenza alla guida, pneumatici, seggiolini per bambini, caschi, e-bike e veicoli di tendenza. Le esperte e gli esperti del TCS forniscono inoltre consulenza su temi legati alla mobilità, alla sicurezza e all'ambiente - con particolare attenzione all'elettromobilità - e collaborano con autorità e istituti di ricerca. I risultati di studi e test vengono pubblicati regolarmente e messi a disposizione del pubblico.

Il TCS contribuisce inoltre alla sicurezza tecnica dei veicoli, affinché possano circolare in tutta sicurezza. Il soccorso stradale e l'assistenza in caso di incidente continuano a essere il simbolo del Touring Club Svizzero. Ogni anno vengono effettuati 368'000 interventi. I centri tecnici svolgono inoltre controlli tecnici e collaudi ufficiali.

Nuovi settori d'attività: ampliamento dell'assistenza

Negli ultimi anni, il TCS si è sviluppato strategicamente in nuovi settori d'attività e ha integrato in modo mirato i propri servizi di mobilità con prestazioni di assistenza nell'ambito della salute e della casa.

Con la creazione di TCS Ambulance, nel 2021 il TCS è entrato nel settore del soccorso d'emergenza e del trasporto sanitario su strada, diventando il maggiore operatore privato in questo ambito. Circa 400 collaboratrici e collaboratori effettuano ogni anno circa 45'000 interventi da 23 basi operative distribuite in nove Cantoni. Tra questi figurano i trasporti d'emergenza tramite il numero 144 e i trasporti di pazienti. Già da molti anni, una squadra medica è parte integrante della centrale d'intervento ETI per fornire assistenza durante i viaggi nell'ambito della protezione viaggi TCS.

I servizi destinati alla casa comprendono l'assistenza per lavori domestici (TCS Home), la sorveglianza professionale dell'abitazione (TCS Home Security) e l'estensione dell'assistenza del soccorso stradale alle stazioni di ricarica private.

Droni ora anche per carichi fino a 100 chilogrammi

Il TCS è il maggiore fornitore di corsi di formazione per pilote e piloti di droni in Svizzera, in particolare per applicazioni professionali. Da diversi anni questi corsi vengono svolti presso le strutture dei centri di guida.

Poiché in futuro la mobilità verticale acquisirà sempre maggiore importanza, nel 2025 sono stati lanciati con TCS Drone nuovi servizi con droni da trasporto in grado di trasportare carichi fino a 40 chilogrammi. I droni vengono impiegati, tra l'altro, per il trasporto di pannelli solari, nella logistica delle regioni montane discoste e per le ispezioni assicurative. Riprese aeree precise consentono di accelerare la valutazione dei danni, a beneficio delle persone interessate. L'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) ha concesso al TCS un'autorizzazione operativa estesa per l'impiego di droni da trasporto anche nelle zone densamente popolate e nelle aree urbane. A partire dall'autunno 2026, un nuovo drone da trasporto in grado di trasportare carichi fino a 100 chilogrammi consentirà ulteriori possibilità d'impiego, ad esempio presso gli impianti di risalita o nel settore forestale.

Politica: un mandato statutario

Anche sul piano politico, il TCS persegue il proprio mandato statutario volto a tutelare i diritti e gli interessi dei suoi soci nell'ambito della circolazione stradale e della mobilità in generale. Questo impegno comprende la partecipazione alle procedure di consultazione, alle audizioni delle commissioni parlamentari e il regolare dialogo con la politica e l'amministrazione. Tra i dossier centrali figurano attualmente il progetto "Trasporti '45" e il finanziamento delle infrastrutture di trasporto in relazione alla tassa sostitutiva per i veicoli elettrici.

Fondato da ciclisti - in continua crescita

Non tutti lo sanno: il Touring Club Svizzero è stato fondato a Ginevra il 1° settembre 1896 da 205 appassionati ciclisti. L'obiettivo originario era promuovere il turismo in bicicletta e rendere più sicure per i ciclisti le strade, che all'epoca erano ancora in pessime condizioni. Oltre alla sicurezza stradale, ancora oggi il turismo rientra tra le competenze chiave del TCS, che è il maggiore gestore di campeggi della Svizzera.

La capacità di adattarsi e di evolvere caratterizza l'organizzazione di assistenza. Il presidente centrale Peter Goetschi (dal 2012) e il direttore generale Jürg Wittwer (dal 2016) possono non solo guardare a 130 anni di storia, ma anche contare su basi solide e su un numero di soci in costante crescita. "Con le nostre 23 sezioni radicate nelle regioni e i nostri 2'200 collaboratori e collaboratrici, il TCS continuerà a impegnarsi per la Svizzera e ad aiutare anche in futuro le persone in difficoltà", sottolinea Peter Goetschi.

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La storia del Touring Club Svizzera

Le tappe fondamentali dei 130 anni di storia del TCS:

La storia del TCS

Imagini: 130 Jahre TCS ¦ 130 ans TCS | Flickr