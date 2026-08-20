Touring Club Schweiz/Suisse/Svizzero - TCS

I prezzi dei carburanti continuano a salire: la benzina senza piombo 95 supera i 2 franchi

Vernier/Ostermundigen (ots)

Il prezzo medio della benzina senza piombo 95 in Svizzera raggiunge quest'anno un nuovo record e supera la soglia simbolica dei 2 franchi al litro. È la prima volta da quasi quattro anni. Anche il diesel continua la sua corsa al rialzo. Tra tensioni geopolitiche, capacità di raffinazione limitate e difficoltà di trasporto sul Reno, nulla lascia prevedere una diminuzione dei prezzi a breve termine. Il TCS ricorda alcuni consigli per ridurre la spesa stazione di servizio.

Da diverse settimane il prezzo della benzina senza piombo 95 si avvicinava alla soglia dei 2 franchi al litro. Questo limite simbolico è stato ora superato, con un prezzo medio di 2.02 franchi al litro in Svizzera, pari a un aumento di 5 centesimi nel giro di una settimana. Un livello che non si registrava più dal settembre 2022, agli inizi della guerra in Ucraina. Anche il diesel segue la stessa tendenza, con un aumento di 5 centesimi in una settimana, raggiungendo i 2.27 franchi al litro.

Tensioni in Medio Oriente e capacità di raffinazione limitate

La situazione geopolitica in Medio Oriente rimane particolarmente tesa. Le incertezze legate all'evoluzione della situazione nella regione continuano ad alimentare una forte volatilità dei prezzi dell'energia. Parallelamente, negli ultimi mesi diverse raffinerie situate nel Golfo Persico e in Russia sono state danneggiate, riducendo la capacità di raffinazione mondiale. Anche quando il petrolio greggio è disponibile in quantità sufficienti, questi impianti non sono più in grado di produrre la stessa quantità di carburanti di un tempo. Di conseguenza, i prezzi dei prodotti raffinati, come benzina e diesel, restano elevati.

Le acque basse del Reno causano l'aumento dei costi di trasporto

A queste tensioni si aggiungono le difficoltà legate al trasporto fluviale. A causa del prolungato periodo di canicola e siccità, il livello del Reno è basso. Le navi cisterna che trasportano carburanti non possono più navigare a pieno carico, con un conseguente ed elevato aumento dei costi di trasporto.

In poco più di un mese, la tariffa del trasporto fluviale tra Rotterdam e Basilea è passata da 33.50 franchi a 240 franchi per tonnellata. Il livello del Reno a Kaub, in Germania, è ormai sceso sotto i 35 centimetri, provocando l'interruzione del trasporto fluviale di merci su questo tratto. A titolo esemplificativo, il livello di 200 centimetri è considerato ideale per la navigazione, mentre le prime restrizioni si fanno sentire sotto i 120 centimetri. Al contrario, i trasporti tra la raffineria di Karlsruhe e Basilea, sul tratto canalizzato del Reno, sembrano per il momento poter proseguire nonostante il livello delle acque sia basso.

Prezzi inferiori ai record del 2022

Nonostante questo nuovo aumento, i prezzi attuali rimangono inferiori ai livelli record raggiunti nel 2022. In quell'anno la benzina senza piombo 95 aveva toccato un massimo di 2.31 franchi al litro e il diesel di 2.40 franchi al litro. Il prezzo medio della benzina senza piombo 95 si è poi stabilizzato al di sopra dei 2 franchi al litro per quasi sei mesi, da marzo a settembre 2022. Il diesel, invece, è rimasto al di sopra di questa soglia per quasi un anno, da marzo 2022 a marzo 2023.

I consigli del TCS per contenere le spese per il carburante

Di fronte a questo aumento dei prezzi, il TCS raccomanda di utilizzare il radar dei prezzi dei carburanti, questo consente infatti di confrontare i prezzi praticati da circa 3'800 stazioni di servizio in Svizzera e di individuare quella più conveniente nelle vicinanze, aiutandovi a determinare se è opportuno cambiare itinerario per fare rifornimento ad un prezzo più vantaggioso. Il TCS ricorda la regola dei "tre 5"ossia, conviene percorrere 5 chilometri in più per risparmiare 5 centesimi al litro, a condizione di fare un pieno di circa 50 litri di carburante.

Il TCS raccomanda inoltre di adottare uno stile di guida fluido secondo i principi dell'EcoDrive. Una guida previdente e rilassata consente di ridurre il consumo di carburante fino al 20%.

I principali fattori che influenzano il prezzo dei carburanti

I prezzi praticati dalle stazioni di servizio svizzere sono influenzati da numerosi fattori nazionali e internazionali: