Touring Club Schweiz/Suisse/Svizzero - TCS

La coda estiva più lunga degli ultimi quattro anni

Vernier/Ostermundigen (ots)

È di 20 chilometri la coda più lunga registrata quest'anno al San Gottardo, lunghezza che non si era più raggiunta dal 2022. Sull'arco di tutta la stagione estiva, tuttavia, le code registrate sono state di lunghezza più ridotta rispetto all'anno scorso. In autunno, chi viaggia dovrà inoltre tenere conto di diverse chiusure notturne.

La calda estate in Svizzera e nell'Europa settentrionale non ha impedito ai viaggiatori di dirigersi verso sud. Nei mesi di luglio e agosto, la galleria autostradale del San Gottardo, uno dei principali collegamenti attraverso le Alpi, è stata molto trafficata. Come previsto, si sono formate regolarmente lunghe code. Chi viaggiava verso sud ha dovuto armarsi di molta pazienza il 18 luglio. Quel sabato, la coda ha raggiunto i 20 chilometri. Si tratta quindi di una delle code più lunghe registrate durante le vacanze estive degli ultimi anni.

Coda record nel 2009

Code di 20 chilometri erano state registrate anche alla fine di luglio 2022 e nel luglio 1998. Il record per il periodo delle vacanze estive risale tuttavia al luglio 2009, quando la coda raggiunse una lunghezza di 24 chilometri. La causa fu una nevicata che rallentò il traffico sulla strada del Passo del San Gottardo. Durante i mesi di luglio e agosto 2026, al portale nord le code sono state di lunghezza ridotta rispetto all'anno scorso. In totale sono stati registrati otto giorni di code che hanno superato i 10 chilometri, a fronte degli undici giorni del 2025.

Undici chilometri di coda al portale sud

Per il viaggio di rientro da sud verso nord, il traffico si distribuisce generalmente su un arco di tempo più ampio, per cui le code tendono a essere più corte. La coda più lunga al portale sud ha raggiunto gli 11 chilometri e si è verificata il 7 agosto. Anche il giorno successivo i veicoli erano ancora incolonnati per 10 chilometri. È stato quindi questo il fine settimana con il traffico di rientro più intenso. L'anno precedente, la coda più lunga al portale sud aveva raggiunto i 13 chilometri.

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Chiusure notturne della galleria autostradale del San Gottardo in settembre e ottobre