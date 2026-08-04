Touring Club Schweiz/Suisse/Svizzero - TCS

Rientro scolastico: attenzione ai bambini

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Vernier/Ostermundigen, 4 agosto 2026 (ots)

Per il secondo anno consecutivo, il TCS conduce la campagna di prevenzione incentrata sullo slogan "Guarda, rallenta, fermati". Anche l'Associazione svizzera dei trasportatori stradali (ASTAG) e l'associazione professionale Les Routiers Suisses contribuiscono a diffondere questo importante messaggio di sicurezza nel traffico.

Dopo le vacanze estive, la circolazione cambia nelle vicinanze di scuole, asili, fermate dei trasporti pubblici e quartieri residenziali. I bambini tornano a spostarsi a piedi, in bicicletta o in monopattino, spesso nelle ore di punta. Molti stanno ancora imparando il percorso casa-scuola e possono distrarsi facilmente. Inoltre, valutano velocità e distanze con minore precisione rispetto agli adulti. Per questo motivo, la campagna 2026 pone l'accento sul tema "Rallenta", affinché gli automobilisti adattino la velocità alle circostanze.

Per i conducenti ciò significa dover essere pronti ad affrontare situazioni impreviste ovunque possano trovarsi dei bambini. Questi possono essere nascosti da veicoli parcheggiati, siepi o altri ostacoli. Possono entrare improvvisamente sulla carreggiata o reagire in modo imprevedibile. In queste condizioni, rispettare semplicemente il limite di velocità non è sempre sufficiente: è fondamentale anticipare per tempo eventuali situazioni di pericolo.

Su mandato del Fondo per la sicurezza stradale (FSS), dal 2025 il TCS conduce la campagna nazionale per la sicurezza sul percorso casa-scuola "Guarda, rallenta, fermati", con l'obiettivo di sensibilizzare i conducenti ad adottare un comportamento sicuro nei confronti dei bambini nel traffico stradale. Il primo anno della campagna era dedicato a "Guarda", con particolare attenzione all'osservazione dell'ambiente stradale. Da quest'estate viene invece messo in primo piano il tema "Rallenta".

Un nuovo test interattivo per visualizzare la distanza di arresto

Per illustrare concretamente l'importanza della velocità, la campagna si arricchisce di un nuovo test interattivo. Attraverso situazioni tipiche del traffico, gli automobilisti possono constatare direttamente l'impatto della velocità sulla distanza di arresto. Lo strumento mostra perché una velocità adeguata sia particolarmente importante nei quartieri residenziali, nei pressi delle scuole, vicino alle fermate dei trasporti pubblici o nei luoghi con visibilità ridotta.

Polizia, comuni e scuole diffondono il messaggio

Per questo secondo anno di campagna, il TCS mette a disposizione nuovi visual e materiali di comunicazione dedicati al tema "Rallenta". I corpi di polizia, i comuni e le scuole li utilizzeranno sul territorio per sensibilizzare i conducenti in vista del rientro scolastico.

I risultati del primo anno dimostrano l'efficacia di questa vasta rete di partner: comuni e corpi di polizia hanno utilizzato quasi 6'000 spazi pubblicitari, sono stati installati oltre 4'000 striscioni e più di 90'000 articoli di sensibilizzazione sono stati distribuiti agli automobilisti durante le azioni sul territorio. Inoltre, oltre 1'000 classi hanno partecipato alla campagna realizzando quasi 30'000 profumatori destinati a ricordare agli automobilisti di prestare ancora più attenzione ai bambini.

Sulla strada, i camion trasmettono il messaggio

A complemento della campagna nazionale, il TCS lancia l'iniziativa "Mi fermo per ogni bambino". Realizzata in collaborazione con l'Associazione svizzera dei trasportatori stradali ASTAG e con l'associazione professionale Les Routiers Suisses, questa declinazione della campagna sarà visibile sui camion che circolano sulle strade svizzere grazie ad adesivi e rivestimenti nei colori dell'iniziativa.

Gli autisti professionisti contribuiranno così a sensibilizzare tutti gli utenti della strada sull'importanza di una guida attenta e adeguata in prossimità dei bambini.

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