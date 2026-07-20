Touring Club Schweiz/Suisse/Svizzero - TCS

Due ruote: vestirsi leggeri è rischioso

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Vernier/Ostermundigen (ots)

Lo scorso anno, sulle strade svizzere, 49 persone hanno perso la vita e 1085 sono rimaste gravemente ferite in incidenti che hanno coinvolto motocicli e scooter. Le elevate temperature spingono molti motociclisti e conducenti di scooter a circolare con un equipaggiamento più leggero, il TCS ricorda che l'abbigliamento protettivo rimane indispensabile, anche in estate.

Con la bella stagione e le ondate di caldo, la tentazione di privilegiare abiti leggeri a scapito dell'equipaggiamento protettivo è forte. Tuttavia, motociclisti e conducenti di scooter sono molto vulnerabili in caso di incidente, poiché non beneficiano della protezione offerta dalla carrozzeria del veicolo. Inoltre, in un incidente con feriti su due che coinvolge un motociclo, il motociclista non è il principale responsabile. Secondo i dati dell'Ufficio federale delle strade (USTRA), gli utenti di veicoli a due ruote motorizzati rappresentano quasi il 23% delle persone decedute nel 2025 e il 28% dei feriti gravi sulle strade. Per limitare i rischi, il TCS ricorda le buone pratiche da adottare prima e durante ogni spostamento.

Casco obbligatorio

L'uso del casco è obbligatorio, anche per il passeggero. Il casco integrale offre la migliore protezione, poiché protegge l'intero viso, in particolare la mandibola. I caschi modulari rappresentano un'alternativa pratica, soprattutto per chi porta gli occhiali, ma devono essere bloccati in posizione chiusa durante la guida. Con il caldo intenso, un casco jet può risultare più confortevole, ma protegge il viso in modo meno efficace rispetto a un casco integrale. Qualunque sia il modello scelto, deve essere omologato secondo la norma ECE-R-22.06 e adattato correttamente all'utente.

Abbigliamento adeguato

Motociclisti e conducenti di scooter devono essere consapevoli che non esiste un compromesso ideale tra comfort e sicurezza. La pelle rimane il materiale più resistente in caso di scivolata, ma oggi i produttori propongono equipaggiamenti ventilati, traforati o di colore chiaro, più adatti alle temperature estive. I negozi specializzati offrono inoltre pantaloni in tessuto rinforzato e giacche dotate di protezioni omologate. Il TCS raccomanda di privilegiare un equipaggiamento completo comprendente protezioni per spalle, gomiti, ginocchia e paraschiena, oppure un airbag per motociclisti, che migliora la protezione del torace e della schiena in caso di caduta. Qualche minuto di disagio vi protegge da lesioni che possono avere conseguenze durature. Il TCS raccomanda quindi di trasportare abiti leggeri in uno zaino o nel vano portaoggetti e di cambiarsi una volta giunti a destinazione.

Proteggere adeguatamente piedi e mani

Le lesioni alle mani e ai piedi comportano spesso conseguenze permanenti. Guanti omologati, adatti alla stagione e dotati di protezioni per le nocche e il palmo, fanno parte integrante dell'equipaggiamento del motociclista. Va ricordato che in Francia i guanti certificati CE sono obbligatori sia per i conducenti di veicoli a due ruote motorizzati sia per i loro passeggeri. Anche i piedi sono particolarmente esposti in caso di caduta o collisione laterale. Infradito, sandali o scarpe da ginnastica leggere non offrono praticamente alcuna protezione. Il TCS raccomanda di indossare stivali o scarpe alte progettati apposta per la moto, dotati di rinforzi all'altezza delle caviglie e della tibia.

Guidare con prudenza sulle strade di montagna

Per sfuggire al caldo estivo, molti sono tentati di salire in quota o di percorrere strade secondarie. Il TCS ricorda tuttavia che la strada non è un circuito. La velocità e lo stile di guida devono essere sempre adeguati alle capacità del conducente, alle condizioni del manto stradale e del traffico. È necessaria la massima prudenza, soprattutto nelle curve strette. Un veicolo potrebbe sopraggiungere dalla direzione opposta invadendo la corsia e i tornanti possono nascondere ciclisti impegnati nella salita dei passi alpini. È inoltre opportuno circolare con i fari accesi, un obbligo che migliora la visibilità nei confronti degli altri utenti della strada, ed evitare sorpassi azzardati.

Preparazione e attenzione prima della partenza

Prima di ogni uscita è consigliato controllare la pressione e lo stato degli pneumatici, il corretto funzionamento dei freni, dell'illuminazione e degli indicatori di direzione, nonché i livelli dei liquidi più importanti. Una motocicletta ben mantenuta contribuisce alla sicurezza. In caso di temperature elevate, è inoltre raccomandato portare con sé acqua a sufficienza per idratarsi e fare pause regolari, così da mantenere la concentrazione sempre alta.