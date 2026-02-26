Touring Club Schweiz/Suisse/Svizzero - TCS

Forte demande pour les croisières et les voyages en train

Vernier/Ostermundigen (ots)

TCS Voyages a augmenté l'an dernier le nombre de voyages en groupe et élargi sa clientèle. Outre les croisières haut de gamme, les voyages long-courriers hors d'Europe ont été particulièrement prisés. Cette année encore, le niveau élevé des réservations témoigne d'un engouement intact pour les voyages.

L'envie de voyager des Suissesses et des Suisses reste élevée. C'est ce que montrent les résultats du Baromètre TCS des voyages, ainsi que les chiffres de réservation de TCS Voyages pour l'année écoulée. Le spécialiste des voyages en petits groupes a enregistré l'an dernier de nouveaux records de réservations et constate également une forte demande pour l'année en cours.

Voyages en groupe hors des sentiers battus

La combinaison captivante d'une croisière et d'un safari en Afrique australe, ainsi que la croisière au Spitzberg, ont été particulièrement demandées. Par ailleurs, les voyages en train à travers le Canada et le long de la Route de la soie ont suscité un vif intérêt. Des destinations moins conventionnelles telles que l'Ouganda, le Belize, les Philippines ou encore l'itinéraire Inde-Népal-Bhoutan figuraient également parmi les préférées des clientes et clients de TCS Voyages.

Sabrina Trio, responsable de TCS Voyages, explique la forte demande pour les voyages en petits groupes par des itinéraires personnalisés, conçus hors des circuits touristiques classiques : "Nos guides connaissent parfaitement les pays et nous attachons une grande importance à la qualité, à l'authenticité et à une expérience globale harmonieuse. Nos hôtes l'apprécient énormément." L'engagement des guides trouve également un écho positif auprès de la clientèle, comme en témoigne le nombre élevé de clientes et clients qui réservent régulièrement auprès de TCS Voyages. Aujourd'hui, 29 % des participantes et participants ont déjà pris part à plus d'un voyage en groupe - un taux élevé en comparaison avec le secteur.

La forte croissance de TCS Voyages devrait se poursuivre cette année également. Le niveau des réservations est nettement supérieur à celui de l'an dernier. Outre les croisières et les voyages long-courriers très appréciés, TCS Voyages propose cette année de nouvelles offres au programme, notamment une croisière en Alaska, un voyage dans le nord de la Thaïlande et les îles Phi Phi, ainsi que des temps forts culturels tels que le Carnaval de Venise ou le marché de Noël de Tallinn.