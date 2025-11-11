Touring Club Schweiz/Suisse/Svizzero - TCS

Comment camper en hiver à 1800 mètres d'altitude

Vernier/Ostermundigen

Le camping d'hiver gagne en popularité. De plus en plus de personnes souhaitent utiliser leur camping-car en combinaison avec des activités hivernales. Le TCS a testé le camping dans des conditions hivernales extrêmes au camping Morteratsch à Pontresina. Ceux qui voyagent par températures négatives doivent savoir ce qui caractérise un véhicule réellement adapté à l'hiver.

Le camping d'hiver n'est plus un phénomène marginal : les amateurs d'activités de plein air et les adeptes du vanlife apprécient la liberté de voyager même pendant la saison froide. Skieuses, snowboarders et randonneurs à ski utilisent volontiers le camping d'hiver comme base flexible. Avec l'équipement adéquat et un véhicule bien isolé, rien ne s'oppose à l'aventure enneigée. Le test du TCS montre qu'une bonne isolation et une préparation soignée sont aussi essentielles qu'un système de chauffage performant.

Résistant à l'hiver ou simplement adapté à l'hiver

Le froid, la neige et le gel exigent beaucoup du véhicule et de son équipement. Il est important de comprendre la différence entre un véhicule " adapté à l'hiver " et un véhicule " résistant à l'hiver ". Selon la norme européenne EN 1646-1, un véhicule est considéré comme résistant à l'hiver s'il peut être chauffé de -15 °C à +20 °C en quatre heures et que son installation d'eau fonctionne ensuite sans restriction. Un véhicule adapté à l'hiver offre quant à lui un intérieur confortable à 0 °C, mais sans garantie contre le gel des conduites d'eau. Après une heure de stabilisation, le système d'eau doit pouvoir être rempli et fonctionner sans problème.

Le TCS a réalisé son test à 1'860 mètres d'altitude sur le camping Morteratsch à Pontresina, dans la vallée de l'Engadine, avec un Frankia NEO MT7 BD Black Line. Par des températures comprises entre -7 et -18 °C, les performances de chauffage, la répartition de la chaleur, l'efficacité énergétique et la fiabilité du système d'eau ont été examinées pendant plusieurs jours.

Technique, isolation et chauffage

L'aptitude d'un camping-car à un usage hivernal dépend principalement de trois facteurs. Une bonne isolation thermique est essentielle. Les véhicules avec un double plancher chauffé et des réservoirs isolés empêchent le gel des conduites. Les chauffages à gaz ou au diesel avec circulation d'air assurent une répartition homogène de la chaleur. Un changement automatique de bouteille de gaz (deux bouteilles de 11 kg) augmente la sécurité de fonctionnement. Enfin, la gestion de l'eau et de l'énergie joue un rôle clé : antigel pour les réservoirs d'eaux usées, alimentation électrique fiable et contrôle régulier des batteries sont indispensables.

Le TCS recommande en complément d'éviter la condensation par une aération régulière et de faire sécher les vêtements humides à l'extérieur de l'habitacle. Il est également essentiel de garder les grilles d'aération et les sorties de chauffage dégagées pour garantir la sécurité et l'efficacité du système.

En résumé : celles et ceux qui ne veulent pas renoncer à la liberté et à la nature même en hiver devraient investir dans un camping-car robuste et véritablement résistant à l'hiver.

Conseils du TCS