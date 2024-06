Touring Club Schweiz/Suisse/Svizzero - TCS

Tour de Suisse: Der TCS engagiert sich auf und neben der Strecke

Vernier/Ostermundigen (ots)

An der Tour de Suisse kämpfen die Fahrerinnen und Fahrer um Sekunden und spulen hunderte Kilometer ab. Der TCS ist als Sponsoringpartner an ihrer Seite und unterstützt die Sicherheit an den Strecken. Im Start- und Zielgelände in Villars-sur-Ollon lohnt sich ein Besuch beim Road Safety Van des TCS.

Mit der 161,7 Kilometer langen Etappe von Steinmaur nach Rüschlikon haben die Fahrer der Tour de Suisse gestern eine eher flache Etappe gemeistert. Bis am Sonntag stehen für die Athleten noch fünf weitere Etappen auf dem Programm. Die finale Zielankunft ist in Villars-sur-Ollon in den Waadtländer Alpen. Dort startet am Samstag auch das Frauenrennen, das am 18. Juni in Champagne endet.

TCS ist Road Safety Partner

Mit dabei an der 87. Tour de Suisse ist auch der TCS. Als "Road Safety Partner" unterstützt der TCS mit Schutzmatten neuralgische Stellen der Rennstrecke. Zudem sind je ein Fahrzeug der TCS-Patrouille und TCS velocorner.ch in der Werbekolonne präsent. Damit unterstreicht der TCS sein Engagement für Verkehrssicherheit und eine nachhaltige Mobilität.

Ein Besuch in Villars-sur-Ollon lohnt sich

Der TCS ist an der Tour de Suisse nicht nur auf der Strecke, sondern auch an ausgewählten Start- und Zielorten präsent. In Regensdorf und Rüschlikon machten sich zahlreiche Besucherinnen und Besucher ein Bild von den Aktivitäten des TCS. Am 15. und 16. Juni ist der TCS in Villars-sur-Ollon im Start- und Zielgelände mit dem Road Safety Van vor Ort.

Der Road Safety Van macht auf spielerische Art auf gefährliche Verhaltensweisen im Verkehr aufmerksam. Mit Do-it-yourself-Bastelideen für reflektierendes Made Visible Zubehör und interaktiven Quiz-Spielen mit Belohnungen richtet sich der Stand insbesondere an Familien. Die Besucherinnen und Besucher erhalten zudem die Gelegenheit, die Weelo-App kennenzulernen und zu testen. Sie ist kindgerecht aufbereitet und informiert über die Verkehrsregeln und die TCS Tipps zur Verkehrssicherheit beim Radfahren.

Seit über 125 Jahren das Velo in der DNA

Der TCS wurde 1896 in Genf von Velofahrern gegründet, die sich für sichere Strassen einsetzten. Dieses Engagement zieht sich bis heute durch und deshalb ist die Tour de Suisse die optimale Plattform für den TCS als Sponsoringpartner. Jürg Wittwer, Generaldirektor des TCS meint dazu: "Das Engagement für die Radfahrenden und die Verkehrssicherheit liegt in der DNA des TCS und wir freuen uns deshalb sehr, dass wir als Road Safety Partner der Tour de Suisse aktiv einen Beitrag dafür leisten dürfen."