Touring Club Schweiz/Suisse/Svizzero - TCS

Die häufigsten Pannen im Haushalt passieren im Sanitär-Bereich, dicht gefolgt von Haushaltgeräten und der Heizung

Bild-Infos

Download

Vernier/Ostermundigen (ots)

Die vom TCS angebotene Pannenhilfe für zu Hause stösst bei der Bevölkerung auf immer regeres Interesse und erfreut sich einer hohen Kundenzufriedenheit. In den ersten neun Monaten dieses Jahres wurde die Pannenhilfe knapp 1000 Mal beansprucht. Zu den häufigsten Pannen zählen verstopfte Abflussrohre, defekte Geschirrspül- und Waschmaschinen sowie Ausfälle der Heizung. In fast 75 Prozent der Pannen konnte der aufgebotene Handwerker das Problem sofort beheben oder zumindest eine provisorische Lösung finden.

Der Touring Club Schweiz bietet seit 2022 eine Pannenhilfe für zu Hause an. Wurden im letzten Jahr ungefähr 800 Pannenfälle über die Hotline des TCS bearbeitet, kam es in den ersten neun Monaten des laufenden Jahres zu knapp 1000 Panneneinsätzen in Eigentumshäusern und -wohnungen. Der TCS arbeitet hierfür mit einem Netzwerk von derzeit 40 Partnerunternehmen zusammen, die bei Kundenmeldungen die Pannenhilfe vor Ort übernehmen.

Häufigste Pannen im Sanitär-Bereich

Zu den meisten Pannen in Schweizer Haushalten kommt es demnach im Sanitär-Bereich: Defekte WC-Spülungen und verstopfte Abflüsse gehören genauso zu den häufigsten Ursachen wie Wasserlecks an Leitungen oder Wasserhähnen. Die meisten Gerätepannen gab es mit Geschirrspülern und Waschmaschinen. Des Weiteren musste der TCS oft bei Heizungs- oder Stromausfällen einen Handwerker aufbieten. Panneneinsätze gab es zudem auch wegen blockierter Türschlösser.

Fast 75 Prozent der Pannen werden vor Ort behoben

Erfreulich aus Sicht des TCS ist insbesondere, dass in 60 Prozent der Fälle die Panne gleich vor Ort vom Handwerker behoben werden konnte. Bei weiteren 14 Prozent der Pannen konnte das Problem zumindest provisorisch gelöst werden. Entsprechend hoch ist denn auch die Kundenzufriedenheit, die bei 80 Prozent zufriedenen bis sehr zufriedenen Kunden liegt.

Rund um die Uhr erreichbar und kurze Wartezeiten

TCS Home ist rund um die Uhr erreichbar, um Hilfe in Notsituationen zu Hause zu organisieren. Die versicherten Mitglieder können über ein und dieselbe zentrale Telefonnummer eine Panne melden, um einen Handwerker nach Hause zu bestellen. Je nach Dringlichkeit des Pannenfalls wird ein sofortiger Einsatz ausgelöst. Bei der grossen Vielfalt an Pannen, die im Haushalt passieren können, ist es allerdings nicht immer einfach, sogleich den richtigen Spezialisten zu finden, der auch verfügbar ist. Dennoch sind 88% der Hilfesuchenden mit der Wartezeit zwischen der Meldung ihrer Panne, bis zur Kontaktaufnahme und dem Einsatz vor Ort zufrieden.

TCS Home - Die Pannenhilfe für Ihr zu Hause

Wie läuft die Pannenhilfe für zu Hause ab?