Touring Club Schweiz/Suisse/Svizzero - TCS

Der TCS lanciert die erste Auto-Abo Vergleichsplattform

Ostermundigen (ots)

Auto-Abos liegen im Trend. Immer mehr Anbieter drängen auf den Markt und jeder von Ihnen hat verschiedene Angebote im Portfolio. Hier die Übersicht zu behalten wird für den Laien immer anspruchsvoller. Aus diesem Grund hat der TCS die erste digitale Auto-Abo-Vergleichsplattform entwickelt und stellt diese auf seiner Website ab sofort kostenlos zur Verfügung.

Ein Auto-Abo bietet eine hohe Flexibilität: Das Angebot startet typischerweise bei einer kurzen Mindestmietdauer von einem bis wenigen Monaten. Im Gegensatz zu einem Leasing, bei denen die Mindestmietdauer in der Regel bei 24 Monaten liegt. Der monatliche Festpreis eines Auto-Abos enthält alle Leistungen, die sonst einzeln bezahlt werden müssen: Heimlieferung, Service, Versicherungen, Reifen und Steuern. Wer sich heute für ein Auto-Abo interessiert, hat die Qual der Wahl. Die Leistungen variieren stark, sehr unübersichtlich wird es bei den Versicherungsleistungen.

Ist wirklich alles drin?

Bei einigen Anbietern sind Parkschäden oder Glasbruch abgedeckt, bei anderen wiederum nicht. Bei den meisten Anbietern sind die Insassen zwar versichert, aber nicht bei allen. Auch bei den Deckungen im Ausland sind die Leistungen sehr unterschiedlich: einige Anbieter decken sogar Reisen nach Nordafrika ab, bei anderen ist bereits im Balkan Schluss.

Was brauche ich?

Ebenso unterschiedlich wie die Versicherungsleistungen sind die eigentlichen Leistungen, welche in einem Auto-Abo enthalten sind. Wird das Auto an den Wohnort geliefert? Ist der Wechsel von Winter- zu Sommerreifen enthalten? Sind die Fahrzeugsteuern inklusive? Ist ein optischer Schaden, wenn das Glacé auf dem Hintersitz vergessen geht versichert oder entstehen Zusatzkosten für die Reinigung?

Abo ist also nicht gleich Abo. Das Richtige zu finden, ist im immer grösser werdenden Angebots-Dschungel schwierig.

Direkter Vergleich der Angebote

Aus diesem Grund hat der TCS die Auto-Abo Vergleichsplattform entwickelt. Im ersten Tool dieser Art können die Unterschiede in den Angeboten von sieben Schweizer Anbietern miteinander verglichen werden. Über 400 verschiede Fahrzeuge sind im Auto-Abo Vergleich von Carvolution, Flatdrive, Clyde, Carify, Upto, e-Joy und Vivelacar enthalten. Die Angebote können auf Fahrzeugebene über alle Anbieter nach Kilometerleistung, Abodauer, Preis, Service- und Versicherungsleistungen verglichen werden. In wenigen Klicks kann so das ideale, auf die persönlichen Bedürfnisse zugeschnittene Angebot evaluiert werden.

Das neue Auto-Abo Tool des TCS ist ab sofort und für alle kostenlos unter folgendem Link verfügbar.

www.tcs.ch/de/auto-abo-vergleich/