Touring Club Schweiz/Suisse/Svizzero - TCS

Die fünfte Saison der TCS eSports League ist eröffnet

Bild-Infos

Download

Bern (ots)

Die fünfte Ausgabe der TCS eSports League startet heute Abend. Die Spiele werden jeweils am montagabends ausgetragen und können auf Twitch und via Website tcs-esports-league.ch live mitverfolgt werden. Die Spielprämien der TCS eSports League dieser Saison betragen 13'000 Franken.

Die fünfte Saison der TCS eSports League startet heute Abend. Gespielt wird Rocket League, ein Game, welches Fussball und Autofahren vermischt. Die 10 Mannschaften werden sich jeweils in Matches von drei gegen drei Spieler messen, um einen Platz im Finale am 14. November zu ergattern.

Die Games werden jeweils am montagabends kommentiert ausgetragen und können auf Twitch und via Website tcs-esports-league.ch live mitverfolgt werden. Das Finale wird zusätzlich auf SRF ausgestrahlt. Die Live-Sendungen ermöglichen den Zuschauerinnen und Zuschauern ein hautnahes Miterleben der Spiele und versprechen Spannung und Emotionen.

Um mit der wachsenden Anzahl von Gamern und Interessierten in Kontakt zu treten hat der TCS, nach ausländischem Vorbild, den ersten Schweizer eSports Van lanciert. Das Prinzip ist simpel: Die vier Gaming-Stationen (drei im Innern, eine aussen) sind mit je einem Bildschirm und zwei Controllern sowie Headsets ausgestattet. Die Zuschauerinnen und Zuschauer können die Spiele auf einem Bildschirm auf der Aussenwand des Vans mitverfolgen. Mit dem eSports League Van bestätigt der TCS einmal mehr seine Pionierrolle auf dem Gebiet des eSports. Bei der Gründung der Liga im Frühling 2018 war die Disziplin in der Schweiz noch weitestgehend unbekannt. Mittlerweile hat sich die TCS eSports League, die in der vierten Saison mehr als 47'000 Zuschauer angezogen hatte, zu einer der schweizweit wichtigsten Meisterschaften auf dem Gebiet des eSports entwickelt.

TCS eSports League

Die Spiele werden kommentiert und live auf Twitch (https://www.twitch.tv/tcsesportsleague) und auf der Webseite der TCS Liga (https://www.tcs.ch/fr/le-tcs/esports-league.php) übertragen. Das Finale wird auf SRF ausgestrahlt.

31. August bis 26. Oktober: ordentliche Saison 18. und 25. Oktober: Challenger Cup 2. November: Playoffs 9. November: Playouts 14. November: Finale

Pressekontakt:

Sarah Wahlen, Mediensprecherin TCS, 058 827 34 03, 079 123 46 91,

sarah.wahlen@tcs.ch, www.pressetcs.ch,

https://www.tcs.ch/fr/le-tcs/esports-league.php ,

https://www.flickr.com/photos/touring_club/albums/72157715638777486